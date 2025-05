Holly Holm, 10 Fakta Menarik Ratu Tarung Bebas Baru UFC

TEMPO.CO, Melbourne - Para penggemar bela diri campuran atau mixed martial art (MMA) dikejutkan dengan kemenangan Holly Holm atas Ronda Rousey. Holm yang tidak diunggulkan menjuarai Ultimate Fighting Championship (UFC) 193 atu meraih gelar kelas bantam di Melbourne, Australia, pada Minggu, 15 November lalu.



Inilah 10 fakta menarik tentang Holly Holm, anak seorang pendeta yang menyukai tinju dan kickboxing.



1. Holly Holm lahir pada 17 Oktober 1981 di Albuquerque, New Mexico. Ia anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Roger Holm dan Tammy Bredy, yang kini sudah bercerai. Holly memiliki dua saudara kandung: Brian dan Weston.



2. Holm akrab dipanggil sebagai anak perempuan seorang Pendeta. Ini karena ayahnya seorang pendeta di sebuah gereja di Albuquerque. Sebelumnya ayahnya berkhotbah di Bosque Farm, sebuah desa di New Mexico untuk 18 tahun.



3. Holm lulus sekolah dari Monzano High School di Albuquerque. Di sini ia belajar dan berlatih senam, sepak bola, renang dan menyelam.



4. Holm mengenal tinju lewat aerobik. Pelatih aerobiknya, Mike Winkeljohn, yang melatih kickboxing. Ia mengikuti salah satu kelas Winkeljhon, dan pelatihnya melihat kemampuan Holly. Holly menjuarai turnamen kickboxing amatir pada 2001 sebelum akhirnya berkarir profesional pada 2002. Winkeljohn masih terus melatih Holly.



5. Holm menjadi petarung perempuan pilihan dari sebuah majalah tinju The Ring, pada 2005-2006. Ia mengantongi gelar di tiga kelas dan dari 38 pertandingan profesional yang diikutinya, hanya 3 kali di luar New Mexico.



6. Holm mengalami kekalahan luar biasa saat melawan Anne Sophie Mathis pada 2 Desember 2011. Tetapi ia bangkit kembali 7 bulan kemudian dan mengalahkan Mathis dengan keputusan unanimous untuk merebut gelar IBA welterweight.



7. Holm berlatih di Jackson MMA Academy di Albuquerque bersama Jon Jones, Carlos Condit, dan Andrei Arlovski.



8. Holly Holm menikah dengan Jeff Kirkpatrick pada 27 April 2012 di Cancun. Kirkpatrick adalah wakil direktur operasi dari AAA Roofing di Albuquerque.



9. Di luar gym, Holm senang bermain selancar ski, menjahit, belanja, masak kue, membaca Alkitab, makan permen karet, dan bermain bersama kucingnya, Buster.



10. Holm suka makan siang dengan menu sandwich Chelsea di sebuah tempat di Albuquerque. Menu roti tangkap itu terdiri dari daging kalkun, keju, alpukat dan irisan cabe hijau. Sebagai menu sampingannya ia memilih Greek salad dan minuman ringan Coca Cola tanpa gula.



Apakah Rousey akan kembali menantang Holm? Kita lihat nanti.



ESPN | TIME | MARTHA WARTA SILABAN