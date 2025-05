Indonesia Bidik Dua Gelar di All England 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Tim nasional bulu tangkis Indonesia menargetkan perolehan dua gelar juara di turnamen All England Super Series Premier 2015 yang akan berlangsung di Birmingham, Inggris, pada 3-8 Maret 2015.



Super Series Premier merupakan level turnamen tertinggi di bulu tangkis. Sedangkan All England merupakan salah satu turnamen tertua dan bergengsi di dunia.



"Tahun ini kami menargetkan dua gelar di All England. Sektor ganda campuran dan ganda putra masih menjadi andalan kami," kata Manajer Tim Indonesia untuk All England 2015 Ricky Soebagdja melalui siaran pers Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), Rabu, 25 Februari 2015.



Tahun lalu, pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Lilyana Natsir meraih gelar juara mereka yang ketiga secara berturut-turut di All England, sedangkan pasangan ganda putra Hendra Setiawan/Mohamad Ahsan mengakhiri puasa gelar ganda putra di All England selama 11 tahun.



Berikut ini daftar pemain yang akan berlaga di All England 2015:



Tunggal putra :

1. Simon Santoso

2. Tommy Sugiarto*

3. Dionysius Hayom Rumbaka*



Tunggal putri :

1. Linda Wenifanetri

2. Bellaetrix Manuputty

3. Millicent Wiranto*



Ganda putra :

1. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan

2. Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi

3. Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira/Ade Yusuf Santoso

4. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo

5. Markis Kido/Agrippina Primarahmanto Putera*

6. Andrei Adistia/Hendra Aprida Gunawan*



Ganda putri :

1. Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari

2. Suci Rizki Andini/Maretha Dea Giovani

3. Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari

4. Dian Fitriani/Nadya Melati*

5. Pia Zebadiah Bernadet/Rizki Amelia Pradipta*



Ganda campuran :

1. Tontowi Ahmad/Lilyana Natsir

2. Riky Widianto/Richi Puspita Dili

3. Praveen Jordan/Debby Susanto

4. Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja

5. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Greysia Polii

6. Marcus Fernaldi Gideon/Nitya Krishinda Maheswari

7. Agrippina Primarahmanto Putera/Rizki Amelia Pradipta*

8. Markis Kido/Pia Zebadiah Bernadet*



Keterangan:

(*) Atlet di luar pemusatan latihan nasional (pelatnas) PP PBSI









PBSI | GADI MAKITAN