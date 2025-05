TEMPO.CO, Jakarta - Tim junior Indonesia bidik posisi juara grup D dalam putaran penyisihan turnamen bulu tangkis Asia Junior Championship 2015 yang digelar di Bangkok, Thailand, 28 Juni-5 Juli 2015.



"Kami ingin siapa pun lawannya, kita tetap dapat menjadi juara grup. Indonesia akan bertemu tim Turkmenistan untuk pertama kali, kemudian berhadapan dengan tim Filipina dan diikuti India," kata Manajer Tim Indonesia dalam Kejuaraan Junior Asia Umar Djaidi, seperti dikutip Tim Humas dan Media Sosial Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang diterima Antara di Jakarta, Minggu.



Umar optimistis tim bulu tangkis junior Merah-Putih mampu merebut posisi juara grup dengan mengalahkan tiga tim lain di grup D menyusul tim Indonesia sebagai tim unggulan dua setelah tim Tiongkok.



"Pada putaran berikutnya, Indonesia akan berhadapan dengan tim Jepang atau tim Thailand. Tapi kami ingin juara grup terlebih dahulu," kata manajer asal klub Mutiara Cardinal Bandung itu.



Putaran perempat final akan mempertemukan juara grup A dengan tim peringkat kedua grup C, lalu tim peringkat kedua grup A menghadapi juara dari grup C.



Kemudian, juara grup B akan bertemu dengan tim peringkat kedua grup D. Lalu tim peringkat kedua grup B akan bertemu dengan juara grup D.



Tim-tim yang berada pada grup A adalah Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, Sri Lanka, dan Kazakhstan. Grup B diisi oleh tim Jepang, Thailand, Nepal, Vietnam, dan Mongolia. Tim Korea, Singapura, Malaysia, dan Makau berada pada grup C. Terakhir, grup D terdiri dari Indonesia, India, Filipina, dan Turkmenistan.



Tim junior Indonesia pada Kejuaraan Junior Asia 2015 terdiri atas atlet-atlet pemusatan pelatihan nasional Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia dan atlet-atlet pilihan dari sejumlah klub bulu tangkis di Indonesia.



Atlet-atlet junior putra yang masuk dalam tim Indonesia itu antara lain Firman Abdul Kholik, Enzi Shafira, Panji Ahmad Maulana, Vega Vio Nirwanda, Muhammad Fachrikar, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, Yahya Adi Kumara, Yanthoni Edy Saputra, Andhika Ramadiansyah, Rinov Rivaldy, Beno Drajat, Zulfauzi Habibi, dan Fachriza Abimanyu.



Sedangkan atlet-atlet junior putri adalah Gregoria Mariska, Ruselli Hartawan, Made Deya Surya Saraswati, Rika Rositawati, Nisak Puji Lestari, Jauza Fadhila Sugiarto, Apriani Rahayu, Marsheilla Gischa Islami, Ramadhani Hastiyanti Putri, Yulfira Barkah, dan Syifa Fauziah.



Antara