Indonesia Open: Hari Ini, 12 Wakil Indonesia Kejar Perempat Final

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet-atlet bulu tangkis nasional akan ditantang pemain-pemain unggulan dunia dalam pertandingan babak kedua tunamen Indonesia Open 2017 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis. Sebanyak 12 wakil Indonesia akan berlaga demi merebut tiket perempat final.



Jonatan Christie, yang menjadi satu-satunya wakil Merah-Putih di nomor tunggal putra, akan menghadapi pemain unggulan Cina Chen Long. Jonatan tentu akan mendapatkan dukungan penuh dari penonton di JCC. Tapi, Chen Long masih mendominasi catatan pertemuan mereka dengan kedudukan 2-0.



Fitriani dan Gregoria Mariska sebagai pemain muda pada nomor tunggal putri masing-masing akan melawan atlet andalan Korea Selatan dan Taiwan.



Fitriani yang menempati peringkat 23 dunia akan melawan Sung Ji Hyun. Kedua pemain itu terakhir bertemu pada All England 2017 dengan kemenangan Ji-Hyun 21-18, 21-12.



Adapun Gregoria langsung bertemu pemain unggulan pertama Taiwan Tai Tzu Ying pada laga kedua turnamen berhadiah total satu juta dolar AS itu.



Meskipun tidak menjumpai pemain unggulan dunia, dua pasangan ganda putra Merah-Putih harus saling bertanding. Mereka adalah Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi dan Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.



Ganda putra lain Hendra Aprida Gunawan/Markis Kido akan menantang pasangan Thailand Kittinupong Kedren/Dechapol Puavaranukroh.



Walau menjadi sektor nonunggulan di Indonesia Open ini, tiga ganda putri menyimpan potensi merebut gelar juara bagi tuan rumah. Mereka adalah Greysia Polii/Apriani Rahayu, Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari, dan Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani. Tapi, ketiga ganda putri Indonesia juga menghadapi pemain-pemain unggulan dunia.



Greysia/Apriani akan menantang pasangan unggulan tiga asal Korea Chang Ye Na/Lee So Hee. Della/Rosyita melawan ganda putri China Luo Ying/Luo Yu yang menempati unggulan enam. Lalu, Anggia/Ketut akan menghadapi pasangan unggulan empat asal Korea Jung Kyung Eun/Shin Seung Chan.



Terakhir pada nomor ganda campuran, pasangan andalan Indonesia Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir harus bertemu pemain yang juga junior mereka Hafiz Faizal/Shela Devi Aulia.



Pada laga lain, Alfian Eko Prasetya/Annisa Saufika akan kembali bertemu dengan pasangan suami-istri asal Inggris Chris Adcock/Gabrielle Adcock yang menempati unggulan lima. Kedua ganda itu masih memegang rekor pertemuan yang seimbang 1-1.



Indonesia masih dapat berharap satu wakilnya dapat tembus ke putaran final bahkan merebut gelar juara meskipun beberapa pemain unggulan tuan rumah telah tumbang pada laga-laga pertama turnamen berusia 35 tahun itu.



Wakil andalan tuan rumah yang telah tersingkir pada babak pertama Indonesia Open antara lain Praveen Jordan/Debby Susanto, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, Mohammad Ahsan/Rian Agung Saputro, Tommy Sugiarto, dan Anthony Ginting.



ANTARA