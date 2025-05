Indonesia Optimis Juara Umum Kejuaraan Arung Jeram Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Tim nasional muda arung jeram Indonesia menempati urutan tiga pada semua nomor dalam kategori head to head (H2H) pada ajang Youth World Rafting Championship (YWRC) 2015 di Sungai Citarik, Sukabumi, Jawa Barat, Selasa. Terdapat empat kelas atau nomor yang dilombakan dalam kategori H2H, yaitu U-19 putra dan putri, serta U-23 putra dan putri.



Manager tim nasional muda arung jeram Indonesia, Rahmat Wahyudi Saleh, mengaku senang dengan pencapaian anak asuhnya walaupun ia menargetkan pencapaian yang lebih. "Kami menargetkan juara umum. Masih ada dua nomor yang dilombakan, yaitu slalom dan down river," kata pria yang akrab disapa Lom tersebut.



Di nomor U-23 putra, tim rafter Brasil berhasil menjadi juara dengan catatan waktu di babak final 1 menit 30,07 detik mengalahkan Rusia yang memiliki catatan waktu 1 menit 53,57 detik.



Tim U-23 putra Indonesia berada di urutan ketiga setelah mengalahkan Jepang dengan selisih waktu 6,63 detik. Untuk nomor U-23 putri, Brasil kembali menjadi juara setelah mengalahkan Republik Ceko di babak final.



Sementara itu, tim rafter Inggris Raya menjadi juara nomor U-19 putra setelah mengalahkan Rusia dengan selisih waktu 4,26 detik. Kapten tim rafter U-19 Inggris, Sam Daley, mengakui timnya melakoni pertandingan ketat dan tidak mudah ketika melawan tim-tim rafter lain. "Kami bisa beristirahat sekarang, dan bersiap untuk pertandingan-pertandingan berikutnya," kata dia.



Indonesia menempati urutan ketiga pada nomor U-19 putra setelah mengalahkan Slovakia dengan selisih waktu 9,12 detik. Kemudian, untuk nomor U-19 putri, Australia menjadi juara satu setelah mengalahkan Rusia dengan selisih waktu 3,51 detik. Adapun tim Indonesia bertengger di posisi tiga setelah menang melawan Brasil dengan selisih waktu 8,86 detik.



YWRC 2015 masih menyisakan dua kategori, yaitu down river (adu cepat sepanjang 8-12 km) dan slalom (adu cepat melewati beberapa tiang, mengikuti arus maupun melawan arus) yang rencananya akan digelar Rabu (2/11). Juara umum untuk kejuaraan dunia kali ini sendiri nantinya ditentukan dengan kumulasi poin dari semua kategori di setiap kelasnya.



ANTARA