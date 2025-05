TEMPO.CO, Dongguan - Indonesia memasang strategi baru untuk menghadapi Denmark dalam pertandingan kedua Piala Sudirman yang akan digelar pada Rabu, 13 Mei 2015 di Dongguan, Cina. Chef de Mission tim Indonesia, Achmad Budiarto, mengatakan perubahan dilakukan untuk nomor tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran.



“Perubahan ini bukan karena pemain yang kemarin buruk,” kata Budiarto, seperti dikutip situs resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI), Selasa, 12 Mei 2015.



Untuk nomor ganda putra dan ganda putri, Achmad mengatakan masih akan tetap menurunkan pasangan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan dan pasangan ganda putri Greysia Polli/Nitya Krishinda Maheswari. Dia menilai kedua pasangan itu cukup siap untuk bertanding. “Setelah dirundingkan dengan tim pelatih dan ofisial, mereka yang paling siap dan sesuai untuk menghadapi Denmark,” ujar dia.



Pasangan ganda putra Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan akan menjadi pembuka dalam laga antara Indonesia dan Denmark. Mereka akan menghadapi Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen. Kedua pasangan ini sebelumnya pernah satu kali bertemu dalam turnamen BCA Indonesia Open pada 2014. Hendra/Ahsan berhasil menang dalam pertandingan tersebut.



Pertandingan dengan Denmark merupakan kunci agar Indonesia bisa menjadi juara grup untuk melaju ke babak perempat final. Pada pertandingan perdana Senin kemarin, tim Indonesia berhasil menang melawan Inggris dengan skor 3-2.



Berikut susunan pertandingan Indonesia-Denmark:

Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen

Bellaetrix Manuputty vs Line Kjaersfeldt

Firman Abdul Kholik vs Jan O Jorgensen

Greysia Polii/Nitya Krishinda Maheswari vs Maiken Fruergaard/Maria Helsbol

Praveen Jordan/Debby Susanto vs Mads Pieler Kolding/Sara Thygesen



BADMINTON INDONESIA | ANGGA SUKMAWIJAYA