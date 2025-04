TEMPO.CO, Jakarta - Taekwondoin UTI Pro Indonesia sukses membawa pulang empat medali emas dari kejuaraan bergengsi International World Action Taekwondo Association (WATA) Open Championship 2017 di Osaka, Jepang.



Tim media UTI Pro di Jakarta, Kamis, 27 April 2017, menyebutkan keempat taekwondoin itu, yakni Herlambang Agus Parluhutan, Aprilliandy Fransiorendy, dan Nuri Revani Siregar dari kategori Kyorugi, serta Siti Aulia Rahma dari kategori Poomsae.



Manajer tim, Alfian Alfeus Bangun, menyebutkan hasil yang diraih Herlambang dan kawan-kawan adalah buah hasil latihan keras.



"Jelas ini hasil yang menggembirakan. Mereka mampu menunjukkan hasil yang terbaik," katanya dalam keterangan tertulis.



International WATA Open Championship 2017 diikuti para atlet dari 17 negara. Mereka bersaing menjadi yang terbaik pada kategori Kyorugi dan Poomsae.



Pelatih Satriyo Rahadhani juga puas dengan prestasi yang diraih taekwondoin Indonesia binaan UTI Pro tersebut.



"Mereka tampil all out dan tidak demam panggung mengingat jam terbang mereka di kompetisi internasional sudah cukup tinggi," kata mantan taekwondoin nasional yang tampil pada Olimpiade 2004 Athena itu.



Pembina YUTI dan UTI Pro Grand Master Lioe Nam Khiong menilai keberhasilan taekwondoin UTI Pro ini adalah cerminan hasil pembinaan yang diterapkan di UTI.



"Kami tidak pernah putus dalam menerapkan pembinaan secara terpusat dan berkesinambungan. Hasil di Jepang bagus karena empat atlet yang diturunkan semuanya meraih emas," ujarnya.



Khiong berencana menggelar try out ke sejumlah kejuaraan internasional lain sebagai bagian program pembinaan berkesinambungan di UTI Pro.



ANTARA