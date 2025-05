Indonesia Taklukkan Iran 5-0 di Piala Davis

TEMPO.CO, Jakarta - Tim tenis Indonesia menang 5-0 atas tim tamu, Iran, pada babak pertama Grup II Zona Asia-Oceania kejuaraan tenis beregu putra antarnegara Piala Davis. Kemenangan telak itu diraih setelah David Agung Susanto dan Aditya Hari Sasongko menambah dua angka kemenangan pada nomor tunggal putra di Lapangan Tenis PT Bukit Asam Kompleks Stadion Jakabaring, Palembang, Ahad, 8 Maret 2015.



David dan Aditya ditampilkan tim Indonesia pada pertandingan yang sudah tidak berpengaruh lagi karena Indonesia sudah unggul 3-0. Pertandingan dua nomor tunggal pada Minggu lalu berlangsung dengan format the best of three sets, karena pertandingan ini sudah tidak berpengaruh lagi.



Pertandingan di Piala Davis pada dasarnya dengan format the best of five, kecuali kedudukan sudah 3-0. David yang menghadapi Mohsen Hossein Zade menang 6-4, 6-4, sedangkan Aditya menang 6-2, 6-1 atas Shahin Khaledan.



Kemenangan ini merupakan yang kedua dibukukan Indonesia pada dua kali pertemuan dengan tim Iran di Piala Davis. Sebelumnya, Indonesia menang 3-2 di Iran pada 2011.



Dengan demikian, Indonesia selanjutnya bertemu dengan pemenang pertandingan Kuwait melawan Pakistan pada babak kedua Grup II Zona Asia-Oceania, 17-19 Juli mendatang. Pakistan sementara unggul 2-1 atas Kuwait.



DAVISCUP | AGUS BAHARUDIN