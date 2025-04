Indonesia Vs Malaysia: 15 Kali Duel di SEA Games, Posisi Imbang

TEMPO.CO, Jakarta - Rivalitas Indonesia vs Malaysia di sepak bola yang dikenal sebagai Derby Melayu, sudah terjadi sejak tahun 1957. Ketika itu Indonesia dan Malaysia yang masih bernama Malaya, tampil dalam Turnamen Piala Merdeka sebagai perayaan kemerdekaan Malaya dari penjajahan Inggris.



Indonesia saat itu menumbangkan Malaysia dengan skor 4-2 dalam pertandingan di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur, 7 September 1957. Empat gol Indonesia dicetak Jasrin Jusron (menit 32 dan 70) dan Saari (menit 55 dan 63), sedangkan gol Malaysia dicetak Abdul Ghani Minhat (menit 18 dan 40).



Di ajang SEA Games, pertemuan besok merupakan yang ke-16 kali antara Indonesia vs Malaysia. Pertama kali kedua negara bertanding di SEA Games 1977 Kuala Lumpur, dan Indonesia menang 2-1 di penyisihan grup A.



Dari 15 kali pertandingan di ajang SEA Games, Indonesia dan Malaysia berbagi kemenangan masing-masing 6 kali. Sedangkan sisanya berakhir seri.



Kemenangan terbesar Indonesia atas Malaysia adalah dengan skor 6-0 dalam SEA Games 1999 Brunei. Sementara Malaysia juga pernah menggilas Indonesia dengan skor 7-1 dalam Turnamen Piala Merdeka 1976 di Kuala Lumpur. Itu adalah kemenangan terbesar Malaysia atas Indonesia.



Derby Melayu ke-16 antara Indonesia kontra Malaysia akan kembali terjadi di Stadion Shah Alam, Selangor, Sabtu 26 Agustus 2017. Kali ini akan terjadi di babak semifinal SEA Games 2017. Siapa unggul? Kita tunggu saja.



16 Laga Indonesia vs Malaysia di SEA Games:

1977 Kuala Lumpur: Indonesia 2-1 Malaysia (grup)

1979 Jakarta:

Indonesia 0-0 Malaysia (grup)

Indonesia 0-1 Malaysia (final)

1985 Bangkok: Indonesia 0-1 Malaysia (perebutan perunggu)

1987 Jakarta: Indonesia 1-0 Malaysia (final)

1989 Kuala Lumpur: Indonesia 0-2 Malaysia (grup)

1991 Manila: Indonesia 2-0 Malaysia (grup)

1995 Chiang Mai: Indonesia 3-0 Malaysia (grup)

1997 Jakarta: Indonesia 4-0 Malaysia (grup)

1999 Brunei: Indonesia 6-0 Malaysia (grup)

2001 Kuala Lumpur: Indonesia 1-2 Malaysia (grup)

2005 Manila: Indonesia 0-1 Malaysia (perebutan perunggu)

2011 Jakarta-Palembang:

Indonesia 0-1 Malaysia (grup)

Indonesia 1-1 Malaysia, penalti 4-3 (final)

2013 Naypyidaw: Indonesia 1-1 Malaysia, penalti 4-3 (semifinal)

2017 Kuala Lumpur: Indonesia vs Malaysia (semifinal).



DONNY WINARDI