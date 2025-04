Indonesia Vs Malaysia, 2 Pemain Ini Disiapkan Gantikan Hansamu

TEMPO.CO, Jakarta - Kapten Timnas U-22, Hansamu Yama Pranata, tidak bisa tampil pada laga Indonesia vs Malaysia di semifinal sepak bola SEA Games 2017, Sabtu malam, 26 Agustus 2017. Pemain belakang itu terkena kartu kuning. Pelatih Luis Milla punya dua pilihan untuk menggantikannya, yaitu Ryuji Utomo dan Andy Setyo Nugroho.



Hansamu yang juga kapten tim, tidak memperkuat Indonesia vs Malaysia dalam semifinal sepak bola SEA Games 2017 karena akumulasi kartu kuning.



"Pemain yang akan menggantikan Hansamu belum ditentukan oleh Luis Milla. Yang pasti kita punya dua pemain belakang yang dianggap mampu menggantikan peran Hansamu, yaitu Andy Setyo Nugroho dan Ryuji Utomo. Perkara siapa yang akan dipasang, itu semua sepenuhnya menjadi hak pelatih," ujar Endri Erawan, manajer timnas Indonesia U-22.



Baca: Hadapi Timnas Indonesia U-22, Lini Belakang Malaysia Bermasalah



Hingga Jumat malam, pengganti Hansamu yang akan diturunkan menghadapi Malaysia belum ditentukan. Milla biasanya mengumumkan susunan pemain di hari pertandingan.



Pertahanan Indonesia selama digalang oleh Hansamu, disebut sebagai yang selama babak penyisihan grup sepak bola SEA Games 2017. Salah satu pihak yang memuji-muji pertahanan Indonesia adalah ujung tombak Thailand, Sittichok Kannoo.



Baca: Indonesia Vs Malaysia, Begini Formasi Tanpa Hansamu dan ...



Indonesia dan Thailand sama-sama baru kebobolan 1 gol selama babak penyisihan grup. Sementara Malaysia sudah kebobolan 4 gol, dan Myanmar yang akan dihadapi Thailand juga kebobolan 4 gol.



Selain Hansamu, Indonesia juga tidak akan diperkuat oleh penyerang Marinus Maryanto Wanewar dan gelandang Muhammad Hargianto. Kedua pemain tersebut juga dikenai hukuman akumulasi kartu kuning dalam laga penyisihan Grup B.



Baca: Absen Bela Indonesia Vs Malaysia, Hansamu Yama Banjir Dukungan



Semifinal sepak bola SEA Games 2017 antara Indonesia vs Malaysia akan digelar di Stadion Shah Alam pada Sabtu 26 Agustus pukul 19.45 WIB.



DONNY WINARDI