Indonesia Vs Malaysia, Begini Formasi Tanpa Hansamu dan Hargianto

TEMPO.CO, Jakarta - Laga Indonesia vs Malaysia akan berlangsung di semifinal sepak bola SEA Games 2017 di Selangor, Malaysia, Sabtu malam, 26 Agustus 2017. Sayangnya, pada laga penting itu skuad Garuda Muda harus kehilangan 3 punggawa utamanya.



Ketiga pemain itu adalah Kapten Hansamu Yama, Hargianto, serta Marinus Wanewar. Ketiganya harus absen lantaran hukuman akumulasi kartu. Namun Indonesia akan dapat kembali memainkan Rezaldi Hehanusa yang absen pada laga melawan Kamboja Kamis kemarin.



Kehilangan Hansamu dan Hargianto dianggap yang paling merugikan karena kedua pemain ini termasuk tulang punggung permainan skuad asuhan Luis Milla. Hansamu berperan besar dalam menjaga kokohnya pertahanan Timnas Indonesia U-22.



Dia kerap menjadi pemain terakhir yang bisa menyelamatkan gawang skuad Merah Putih dari gempuran lawan. Tak hanya baik dalam duel di udara, Hansamu juga memiliki tackling yang cukup bersih dan kecepatan untuk beradu sprint dengan penyerang lawan.



Dengan absennya Hansamu, Luis Milla harus kembali merombak komposisi di lini belakang. Luis Milla memiliki 2 pilihan untuk menggantikan Hansamu, yaitu Andy Setyo dan Ryuji Utomo. Andy Setyo mampu menunjukkan kualitasnya kala melapis Ricky Fajrin dalam dua laga terakhir.



Dengan begitu, Milla setidaknya memiliki tiga kombinasi yang mungkin akan dia mainkan pada laga melawan Malaysia. Ketiga kombinasi itu adalah: Ricky dan Andy, Ricky dan Ryuji, serta Andy dan Ryuji.



Di lini tengah, posisi Hargianto juga sangat vital. Dia merupakan pengendali orang pertama yang menghalau serangan lawan di depan dua bek tengah. Hargianto juga berperan penting dalam mengontrol tempo permainan bersama Evan Dimas. Duet ini memang sangat serasi sejak masih memperkuat Timnas Indonesia U-19.



Luis Milla juga memiliki 2 opsi untuk menggantikan Hargianto. Hanif Sjahbandi yang absen pada laga melawan Kamboja juga sudah dapat diturunkan pada Sabtu besok. Selain Hanif, Asnawi Mangkualam, juga siap menggantikan peran Hargianto.



Jika Hanif yang dipilih, maka Milla harus mewanti-wanti pemainnya itu untuk mengendalikan emosi. Maklum, akibat emosi yang berlebihan Hanif harus mendapatkan kartu merah pada laga melawan Vietnam di babak penyisihan Grup B.



Untuk posisi Marinus, Luis Milla bisa menempatkan Ezra Walian. Penyerang naturalisasi asal Belanda itu ikut menyumbangkan gol pada laga melawan Kamboja yang dimenangkan Timnas Indonesia U-22. Semangat tinggi pasti tersemat di dada pemuda jebolan akademi Ajax Amsterdam itu setelah mencetak gol perdananya bagi Indonesia.



Perkiraan formasi Timnas U-22 di laga Indonesia vs Malaysia (4-2-3-1): Kartika Ajie; Rezaldi Hehanusa, Ricky Fajrin, Ryuji Utomo, Putu Gede; Evan Dimas, Hanif Sjahbandi; Osvaldo Hay, Septian David Maulana, Saddil Ramdhani; Ezra Walian.



FEBRIYAN