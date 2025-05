TEMPO.CO, Jakarta - LeBron James mengundurkan diri dari tim bola basket Olimpiade Amerika Serikat karena ingin beristirahat setelah menjalani kompetisi NBA musim ini, demikian dikutip dari situs klubnya, Cleveland.com, Kamis.



James, yang memimpin Cleveland Cavaliers, menjuarai NBA dengan mengalahkan juara bertahan Golden State Warriors dalam babak final, menjadi pemain NBA terakhir yang menyatakan tidak akan ikut dalam pesta olahraga sejagat di Rio de Janeiro pada Agustus 2016.



Pemain terbaik NBA tersebut pernah memperkuat tim AS meraih emas Olimpiade 2008 dan 2012.



Sebelumnya, Kamis, pemain San Antonio Spurs, Kahwi Leonard, menyatakan tidak ikut Olimpiade tanpa alasan yang jelas.



"Ini keputusan sulit. Suatu kehormatan terpilih untuk memperkuat negara, dan saya harap ke depannya saya akan punya kesempatan lagi bermain untuk tim Amerika Serikat," kata Leonard dalam pernyataan yang dirilis Spurs, seperti dikutip Reuters.



Sedangkan sejumlah atlet dari cabang olahraga lainnya menyatakan mundur dari Olimpiade Rio 2016 karena khawatir terhadap virus Zika di Brasil, tidak ada satu pun dari pemain NBA yang menyebut penyakit tersebut sebagai penyebab mereka mengundurkan diri.



Pemain NBA lainnya yang telah menyatakan mundur dari tim Olimpiade adalah Stephen Curry, Russell Westbrook, James Harden, Chris Paul, Anthony Davis, Blake Griffin, John Wall, dan LaMarcus Aldridge.



Tim bola basket AS diperkirakan akan tetap sebagai favorit di Rio de Janeiro, meskipun tidak terlalu dominan.



Carmelo Anthony, DeAndre Jordan, Jimmy Butler, Klay Thompson, serta pemain klub Toronto Raptors Kyle Lowry dan DeMar DeRozan telah menyatakan siap memperkuat tim AS di Olimpiade.



AS akan secara resmi mengumumkan 12 pemain tim bola basket nasionalnya pekan depan.



ANTARA