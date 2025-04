Ini 6 Juara Kategori Kelompok Umur Turnamen Tenis Meja UT-Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Enam kategori di Kejuaraan Tenis Meja Pelajar Nasional Piala Universitas Terbuka telah menyelesaikan seluruh pertandingan pada Sabtu malam, 12 Agustus 2017. Turnamen tiga hari (11-13 Agustus) dengan total hadiah Rp 118 juta ini berlangsung di Universitas Terbuka Convention Center Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.



Dalam final kategori pemula putra (usia kurang dari 12 tahun) Jonathan dari PTM Bromo mengalahkan Fikri dari PTM STONI dengan Skor 3-1 (11-7, 11-8, 7-11, dan 11-9). Untuk kategori pemula putri, Wida dari PTM STONI menang atas Neha dari PTM Sukun Kudus dengan skor 3-1 (10-12, 11-8, 11-8, 11-8).



Juara pertama kategori ini berhak mendapatkan hadiah Rp 2,5 juta, sedangkan runner-up mendapat Rp 1,5 juta. Dua orang yang kalah di semifinal mendapatkan hadiah Rp 1 juta.



Di final kategori kadet putra (umur kurang dari 15 tahun), Hafid Annafi dari PTM Sukun Kudus menundukkan Raga dari PTM SKO tiga set langsung (11-5, 12-10, 11-8).



Di final kategori kadet putri, berlangsung All PTM Sukun Kudus Final antara Zidna melawan Aminah. Hasilnya Zidna menjadi juara dengan kemenangan 3-0 (11-6, 12-10, 11-8). Hafid dan Zidna sama-sama memperoleh hadiah Rp 3,5 juta, sedangkan runner-up mendapat Rp 2,5 juta. Dua orang juara ketiga mendapatkan Rp 1,25 juta.



Di final kategori junior putra (usia kurang dari 18 tahun), Rahmat dari PTM STONI menjadi juara setelah menumbangkan Alam dari PTM PPOP dengan skor 3-0 (11-6, 11-7, dan 11-4).



Untuk final kategori putri terjadi pertarungan sengit antara Rina dari PTM Bellya melawan Anastasya dari PTM STONI. Dua set pertama dimenangkan Anastasya dengan skor 11-7 dan 11-6. Tiga set berikutnya (best of five) menjadi milik Rina dengan skor 3-0 (12-10, 11-8, dan 11-4). Juara pertama di kategori ini mendapat hadiah uang Rp 4,5 juta sedangkan runner-up meraih Rp 3 juta. Dua orang juara ketiga meraih hadiah uang Rp 1,5 juta.



“Tahun ini juara di kategori pemula, kadet, dan junior berbeda dengan tahun lalu. Rahmat yang mewakili Provinsi Banten juga menjadi juara di kejurnas kelompok umur junior Sulawesi Utara baru-baru ini,” ujar Panitia pertandingan, David Solomon Doodoh.



Menurut David, jumlah peserta lomba di kategori pemula, kadet dan junior tahun ini sebanyak 421 orang yang berasal dari 50 PTM di 14 propinsi. David mengakui tahun ini total peserta lebih sedikit dibanding turnamen tahun lalu.



Pada 2016, sebanyak 985 peserta bertarung di 10 kategori lomba dimana satu pemain dapat bertanding di tiga kategori. Tahun ini panitia hanya membolehkan satu pemain berlaga di dua kategori sehingga total pesertanya 839 orang. “Mereka yang bertanding dari kategori pemula hingga senior, semua atlet tingkat nasional,”katanya.



Turnamen tenis meja UT-Tempo diselenggarakan atas kerja sama Universitas Terbuka dan Tempo, dalam rangka Dies Natalis ke-33 Universitas Terbuka. Turnamen diikuti 839 peserta dari 14 provinsi. Ada 10 kategori yang di mainkan dalam turnamen ini.



HOTMA SIREGAR