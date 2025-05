TEMPO.CO, Jakarta - Tim Piala Thomas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam pertandingan penyisihan Grup B Piala Thomas 2016, Selasa petang, 17 Mei 2016. Pertandingan dimulai pada pukul 18.00 waktu Indonesia barat.



Seperti diungkapkan Manajer Tim Thomas dan Uber Indonesia, Rexy Mainaky, peluang Indonesia dan Thailand hampir sama besar, tapi Indonesia masih lebih unggul di sektor ganda putra. Dua nomor ganda yang dimainkan akan menjadi andalan untuk mengamankan poin.



Indonesia turun tanpa pasangan terkuat Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan. Kali ini Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi diberi tanggung jawab sebagai ganda pertama.



“Kami sudah mengevaluasi penampilan tim Thomas pada pertandingan sebelumnya, di mana saja kekurangan yang perlu diperbaiki. Waktu di Kualifikasi Piala Thomas Zona Asia 2016, kami pernah menang atas Thailand dan ini menjadi modal untuk tim kami,” kata Rexy.



“Peluang tim Thomas Vs Thailand itu 55-45. Kami optimistis di nomor ganda. Kalau di tunggal, memang peluangnya tipis,” tuturnya.



Berikut ini susunan tim Thomas Indonesia Vs Thailand.



Tommy Sugiarto Vs Tanongsak Saensomboonsuk



Angga Pratama/Ricky Karanda Suwardi Vs Kedren

Kittinupong/Nipitphon Puangpuapech



Jonatan Christie Vs Khosit Phetpradab



Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon Vs Puavaranukroh Dechapol/Bodin Issara



Anthony Sinisuka Ginting Vs Adulrach Namkul



PBSI | GADI MAKITAN