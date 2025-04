Jadwal Bola Hari Ini: Real Madrid Vs Barcelona, Liga Champions

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola hari ini, Rabu malam, 16 Agustus 2017, akan menampilkan lanjutan pertandingan Piala Super Spanyol dan play-off Liga Champions.



Di ajang Piala Super, Barceloan akan berlaga di kadang Real Madrid. Mereka harus berjuang keras setelah takluk 3-1 di laga pertama. Namun, El Blaugrana bisa memanfaatkan absennya Cristiano Ronaldo, yang dihukum 5 laga karena ulahnya mendorong wasit di laga seblumnya.



Dari ajang play-off Liga Champions, malam ini juga akan berlangsung sejumlah pertandingan, termasuk melibatkan Sevilla, Nice, dan Napoli.



Berikut jadwal selengkapnya:



Piala Super Spanyol

(laga kedua)



Kamis, 17 Agustus 2017

04:00 Real Madrid Vs Barcelona

(Real Madrid 3-1, laga disiarkan tvOne).



Play-off Liga Champions

(laga pertama)



Kamis, 17 Agustus 2017

01:45 Celtic Vs Astana (beIN Sports 1, SCTV)

01:45 Istanbul Basaksehir Vs Sevilla(beIN Sports 2)

01:45 Napoli vs Nice (beIN Sports 3).



