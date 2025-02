Jadwal Bola Voli Proliga 2025 Sabtu Hari Ini, Klasemen, dan Peta Persaingan

Di sektor putri, tiga tim sudah lolos ke final four. Jakarta Electric PLN dan Jakarta Pertamina Enduro melaju setelah menang, Jumat, 21 Februari. Mereka menyusul Jakarta Popsivo Polwan yang sudah lebih dahulu melaju. Satu tiket lain masih diperebutkan Jakarta Livin Mandiri dan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Keduanya menyisakan satu laga dan hanya terpaut dua poin.

Persaingan di babak reguler sudah hampir tuntas. Dengan dua hari pertandingan, kini tersisa satu tiket final four putra dan putri yang masih diperebutkan.

Di bagian putra, tiga tim uga sudah lolos ke final four. Mereka adalah Jakarta Lavani, Jakarta Bhayangkara, dan Surabaya Samator. Satu tiket lain diperebutkan Palembang Bank SumselBabel dan Jakarta Garuda. Palembang unggul dua angka dari Garuda.

14.00 WIB: Putri - Yogya Falcons vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

16.30 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN

19.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi.