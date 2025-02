Jadwal dan Skuad Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

TEMPO.CO , Jakarta - Timnas Indonesia U-20 akan berpartisipasi dalam Piala Asia U-20 2025 yang berlangsung di Cina dari 13 Februari hingga 1 Maret 2025. Mereka tergabung dalam Grup C bersama dengan, Iran, Uzbekistan, dan Yaman.

18. Aulia Rahman (PSIS Semarang)

19. Jehan Pahlevi (Persiku Kudus)

20. Arlyanshah Abdulamanan (PSIM Yogyakarta)

21. Marselinus Ama Ola (UD Logrones/Spanyol)

22. Jens Raven (FC Dordrech/Belandat)

23. Muhammad Ragil (Bhayangkara).

Jadwal Timnas Indonesia U-20 di Piala Asia U-20 2025

13 Februari 2025: Indonesia U-20 vs Iran U-20 | 18.30 WIB

16 Februari 2025: Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 | 18.30 WIB

19 Februari 2025: Indonesia U-20 vs Yaman U-20 | 18.30 WIB.