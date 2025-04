Jadwal Final Four Proliga 2025: Megawati Hangestri Siap Debut buat Petrokimia di Semarang

Kini, Megawati sudah siap tampil. Mereka membuat ungguhan dalam akun instagram dengan judul "We Stand with Mega". Video pendek cuplikan permainan Mega di Korea dan momen dia bergabung dengan Petrokimia ditampilkan. Unggahan tersebut disertakan keterangan "She's back!!! Kekuatan Baru, Energi Baru & Siap Bertarung di Pro Liga 2025."

Kamis, 24 April 2025

11.30 WIB - Surabaya Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel (Putra)

14.00 WIB - Jakarta Electric PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia (Putri)

16.30 WIB - Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi (Putra)

19.00 WIB - Jakarta Popsivo Polwan vs Jakarta Pertamina Enduro (Putri)