Jadwal Final Four Proliga 2025 Putaran Kedua Mulai Bergulir Kamis 24 April di Semarang

TEMPO.CO , Jakarta - Liga bola voli Proliga 2025 memasuki babak Final Four putaran kedua. Dalam pertandingan putaran kedua yang berlangsung di GOR Jatidiri, Semarang, mulai 24 April-4 Mei 2025 akan menyajikan sejumlah laga yang menarik.

Berikut jadwal pekan pertama putaran kedua babak Final Four Proliga 2025

Surabaya Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel - 11.00 WIB

Jakarta Electric PLN vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia - 13.30 WIB

Jakarta LavAni vs Jakarta Bhayangkara Presisi - 15.30 WIB