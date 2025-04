Jadwal Indonesia Open Hari Ini: Aksi Atlet Putra dan Ganda Putri

TEMPO.CO, Jakarta - Atlet-atlet bulu tangkis nasional dari tiga nomor pertandingan siap berlaga dalam kejuaraan Indonesia Open 2017 hari ketiga yang berlangsung di Jakarta Covention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Rabu ini, 14 Juni 2017. Tiga nomor yang akan dipertandingkan adalah tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri.



Pada nomor tunggal putra, Indonesia menempatkan tiga wakil. Mereka adalah Tommy Sugiarto, Jonatan Christine, dan Anthony Sinisuka Ginting.



Tommy akan langsung mendapatkan tantangan terberat pada laga pembukanya karena harus menghadapi pemain unggulan pertama Lee Chong Wei. Pertandingan itu akan menjadi pertemuan ke-15 Tommy yang telah mencatatkan 14 kali kekalahan dari Lee.



Pada ganda putra, dua pasangan Merah-Putih akan menghadapi dua ganda Denmark dalam turnamen berhadiah total satu juta dolar AS itu. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon yang menjadi salah satu tumpuan target medali bagi wakil tuan rumah akan menghadapi ganda putra Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.



Di atas kertas, Kevin/Marcus yang menempati peringkat pertama dunia itu lebih diunggulkan dibanding Kim/Anders. Pasangan juara All England 2017 itu juga mencatatkan 14 kali kemenangan dari 15 pertemuan sebelumnya atas Kim/Anders.



Sementara, pasangan lain Indonesia yang akan mendapatkan persaingan ketat dari Denmark adalah Berry Angriawan/Hardianto. Mereka akan menantang ganda unggulan dua sekaligus pasangan senior Mathias Boe/Carsten Mogensen.



Pada rangkaian Indonesia Open hari ini, kejutan layak diharapkan adalah pertandingan ganda putri Greysia Polii/Apriani Rahayu dengan pasangan Korea Selatan Chae Yoo Jung/Kim So Yeong.



Ganda senior-junior Greysia/Apriani telah memulai penampilan perdana mereka dalam Piala Sudirman 2017 di Australia. Meskipun belum membuahkan kemenangan, mereka mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk kembali berpasangan dan turun dalam turnamen internasional tertinggi di Tanah Air itu.



Pertandingan pertama babak utama ganda campuran, wakil tuan rumah telah mendapatkan kejutan setelah pasangan unggulan Praveen Jordan/Debby Susanto kalah dari pasangan muda Denmark Mathias Christiansen/Sara Thygesen 21-15, 19-21, 11-21.



Namun, Indonesia masih dapat berharap perolehan target satu gelar juara setelah pasangan andalan lain Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir melaju ke babak kedua Indonesia Open dengan menundukkan ganda Korea Selatan Kim Dukyoung/Kim Ha Na 19-21, 21-19, 21-18.



ANTARA