Jadwal Liga 1 Hari Ini: Peluang PSM Rebut Puncak Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-16 hari ini, Ahad, 23 Juli 2017, menyajikan kesempatan emas bagi PSM Makassar. Mereka bisa kembali menguasai puncak klasemen bila bisa mengalahkan Bali United.



PSM kini menempati posisi ketiga kalsemen dengan nilai 28, terpaut dua angka dari Bhayangkara FC yang bercokol di puncak klasemen. Adapun Bali United menghuni posisi kelima dengan nilai 26.



Jadwal hari ini juga akan menyajikan laga menarik antara Persipura vs PS TNI. Persipura menempat urutan keempat dengan nilai 27, sedangkan PS TNI di posisi ke-11 dengan nilai 22.



Berikut jadwal pekan ke-16 selengkapnya:



Jadwal Minggu, 23 Juli 2017

15.00 Persipura vs PS TNI (Live TV One)

15.00 Persiba vs Persela

18.30 Bali United vs PSM Makassar (Live TV One)



Jadwal Senin, 24 Juli 2017

18.30 Gresik United vs Sriwijaya (Live TV One)



Hasil Liga 1 pekan ke-16:

PS Barito Putera 2-2 Madura United

Persib Bandung 1-1 Persija Jakarta

Borneo FC 2-0 Perseru Serui

Semen Padang 2-0 Arema FC

Bhayangkara FC 4-1 Mitra Kukar.



Klasemen sementara Liga 1:







LIGA INDONESIA | NS