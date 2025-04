TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-17 atau pekan terakhir putaran pertama akan dimulai hari ini, Jumat, 28 Juli 2017. Ada dua pertandingan yang akan berlangsung, yakni Persela Lamongan versus Barito Putera dan Mitra Kukar versus Persiba Balikpapan.



Keempat tim akan memanfaatkan laga ini agar bisa memperbaiki posisi pada akhir putaran pertama. Di antara keempatnya, Barito memiliki posisi paling bagus, yakni urutan kedelapan dengan nilai 24. Sedangkan lawannya, Persela, berada di urutan ke-13 dengan nilai 21.



Mitra Kukar berada satu tingkat di bawah Barito dengan nilai 24 dan hanya kalah selisih gol. Tugas mereka lebih gampang dalam laga ini karena akan melawan Persiba Balikpapan yang masih terpuruk di dasar klasemen.



Berikut ini jadwal pekan ke-17 selengkapnya.



Jumat, 28 Juli 2017

15.00 Persela Lamongan Vs Barito Putera (tvOne)

18.30 Mitra Kukar Vs Persiba Balikpapan (tvOne)



Sabtu, 29 Juli 2017

15.00 Madura United Vs PSM Makassar (tvOne)

15.00 Perseru Serui Vs Persib Bandung

18.30 Persija Jakarta Vs Bhayangkara FC (tvOne)



Minggu, 30 Juli 2017

15.00 Sriwijaya FC Vs Persipura Jayapura (tvOne)

18.30 Arema FC Vs Borneo FC (tvOne)

18.30 PS TNI Vs Semen Padang FC



Senin, 31 Juli 2017

18.30 Gresik United Vs Bali United (tvOne)



Rabu, 2 Agustus 2017

18.30 Sriwijaya FC Vs Perseru Serui.



Klasemen Liga 1







LIGA INDONESIA | NS