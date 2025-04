Jadwal Liga 1 Hari Ini: Persib v Persija, Barito v Madura United

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 pekan ke-16 pada Sabtu ini, 22 Juli 2017, akan menyajikan tiga pertandingan. Salah satunya merupakan laga besar yang layak ditunggu, yakni Persib vs Persija.

Ini adalah laga klasik antara dua rival abadi. Persib saat ini tengah bermasalah dan butuh bangkit. Tim Maung Bandung, yang baru ditinggal mundur pelatih Djadjang Nurdjaman, menempati posisi ke-16 klasemen dengan nilai 20. Sedangkan Persija di urutan ketujuh dengan nilai 24.



Pada laga lainnya juga ada laga menarik antara Barto Putera dan Madura United. Inilah kesempatan bagi Madura United untuk kembali merebut puncak klasemen, yang sehari sebelumnya direbut Bhayangkara FC.



Madura United kini berada di posisi kedua klasemen dengan nilai 28, terpaut dua angka dari Bhayangkara. Sedangkan Barito di urutan kesembilan dengan nilai 23.



Jadwal Liga 1 pekan ke-16:



Jadwal Sabtu, 22 Juli 2017

15.00 Barito Putera vs Madura United (Live TV One)

18.30 Persib vs Persija (Live TV One)

18.30 Borneo FC vs Perseru Serui



Jadwal Minggu, 23 Juli 2017

15.00 Persipura vs PS TNI (Live TV One)

15.00 Persiba vs Persela

18.30 Bali United vs PSM (Live TV One)



Jadwal Senin, 24 Juli 2017

18.30 Gresik United vs Sriwijaya (Live TV One)



Hasil pekan ke-16

Bhayangkara FC 4-1Mitra Kukar

Semen Padang 2-0 Arema FC



Klasemen sementara Liga 1 2017







