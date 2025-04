Jadwal Liga 1 Pekan Ke-17: 5 Tim Berebut Puncak Klasemen

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal Liga 1 akan mencapai pekan ke-17 atau pekan terakhir putaran pertama. Rangkaian pertandingannya akan dimulai Jumat, 28 Juli 2017.



Pada pekan terakhir ini akan terjadi persaingan seru untuk berebut puncak klasemen. Ada lima tim yang berpeluang bertakhta di puncak saat pekan ke-17 berakhir. Mereka adalah Persipura Jayapura, Bhayangkara FC, Madura United, Bali United, dan PSM Makassar.



Persipura Jayapura dan Bhayangkara saat ini sama-sama mengemas nilai 30. Persipura akan berlaga di kandang Sriwijaya FC pada akhir putaran pertama nanti, sedangkan Bhayangkara harus menghadapi Persija Jakarta.



Madura United dan Bali United, yang sama-sama mengemas nilai 29, berpeluang naik ke puncak, terutama bila mereka menang dan pada laga lainnya Persipura dan Bhayangkara kalah. Madura United akan menghadapi PSM Makassar (nilai 28), sedangkan Bali United akan melawan Gresik United.



Persib Bandung, tim favorit yang kini terpuruk di papan bawah, akan berusaha meraih hasil lebih baik saat berlaga di kandang Perseru Serui. Tim berjulukan Maung Bandung itu kini menempati posisi ke-14 dengan nilai 21, unggul 10 angka dari Perseru yang ada di posisi 16.



Jadwal selengkapnya pekan ke-17:



Jumat, 28 Juli 2017

15:00 Persela lamongan vs Barito Putera (tvOne)

18:30 Mitra Kukar vs Persiba Balikpapan (tvOne)



Sabtu, 29 Juli 2017

15:00 Madura United vs PSM Makassar (tvOne)

15:00 Perseru Serui vs Persib Bandung

18:30 Persija Jakarta vs Bhayangkara FC (tvOne)



Minggu, 30 Juli 2017

15:00 Sriwijaya FC vs Persipura Jayapura (tvOne)

18:30 Arema FC vs Borneo FC (tvOne)

18:30 PS TNI vs Semen Padang FC



Senin, 31 Juli 2017

18:30 Gresik United vs Bali United (tvOne)



Rabu, 2 Agustus 2017

18:30 Sriwijaya FC vs Perseru Serui.



Klasemen Liga 1







LIGA INDONESIA | NS