Jadwal Liga Europa Leg Kedua Babak 16 Besar Malam Ini: Manchester United, AS Roma, dan Tottenham Berlaga

Selain laga MU, AS Roma yang berupaya untuk melaju ke perempat final Liga Europa ketika menjamu Athletic Club pada leg kedua di Stadion San Mames, Bilbao, Jumat pukul 00.45 WIB. AS Roma hanya perlu mendapatkan hasil imbang pada pertandingan ini untuk bisa melaju ke perempat final setelah pada leg pertama menang dengan skor 2-1 di kandang Athletic Club.



Selain kedua laga itu itu, ada juga pertandingan menarik lainnya seperti Lazio vs Viktoria Plzen, Eintracht Frankfurt vs Ajax, Tottenham vs AZ, Olympiacos vs Bodo/Glimt, Lyon vs FCSB hingga Rangers vs Fenerbahce.

Jadwal Liga Europa Leg Kedua Babak 16 Besar

Jumat, 14 Maret 2025

Olympiacos vs Bodo/Glimt 00.45 WIB (skor sementara0-3)



Athletic Club vs AS Roma 00.45 WIB (1-2) -- live SCTV, Vidio



Lazio vs Viktoria Plzen 00.45 WIB (2-1)



Eintracht Frankfurt vs Ajax 00.45 WIB (2-1)



Lyon vs FCSB 03.00 WIB (3-1)



Tottenham vs AZ 03.00 WIB (0-1) -- live SCTV, Vidio



Rangers vs Fenerbahce 03.00 WIB (3-1)



Manchester United vs Real Sociedad 03.00 WIB (1-1).