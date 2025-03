Jadwal Liga Europa Leg Kedua Babak 16 Besar: Manchester United Butuh Kemenangan

MU dijadwalkan akan menjamu Real Sociedad pada leg kedua babak 16 besar Liga Europa di Stadion Old Trafford, Manchester, Jumat dinihari WIB pukul 03.00 WIB, demikian catatan UEFA. The Red Devils harus mengamankan kemenangan dengan skor berapapun pada pertandingan ini untuk memastikan langkah mereka lolos ke perempat final setelah pada leg pertama menahan imbang Real Sociedad 1-1.

Meskipun begitu, misi MU tidak akan mudah karena Real Sociedad akan memberikan perlawanan hebat, serupa dengan yang mereka lakukan ketika melakoni pertandingan leg pertama. Kala itu, MU unggul lebih dahulu lewat gol Joshua Zirkzee. Namun, mereka kemudian kebobolan oleh penalti Mikel Oyarzabal. Selain laga MU, AS Roma yang berupaya untuk melaju ke perempat final Liga Europa ketika menjamu Athletic Club pada leg kedua di Stadion San Mames, Bilbao, Jumat pukul 00.45 WIB. AS Roma hanya perlu mendapatkan hasil imbang pada pertandingan ini untuk bisa melaju ke perempat final setelah pada leg pertama menang dengan skor 2-1 di kandang Athletic Club.

Selain kedua laga itu itu, ada juga pertandingan menarik lainnya seperti Lazio vs Viktoria Plzen, Eintracht Frankfurt vs Ajax, Tottenham vs AZ, Olympiacos vs Bodo/Glimt, Lyon vs FCSB hingga Rangers vs Fenerbahce.

Jadwal Liga Europa Leg Kedua Babak 16 Besar

Jumat, 14 Maret 2025