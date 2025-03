Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-28: Ada Manchester United vs Arsenal, Liverpool Hadapi Southampton

TEMPO.CO , Jakarta - Jadwal Liga Inggris pekan ke-28 akan hadir akhir Minggu ini. Laga besar Manchester United vs Arsenal akan menjadi sajian utama, berlangsung di Old Trafford, Sabtu, 8 Maret 2025.

Arsenal, yang finis runner-up musim lalu, akan berusaha menjaga asa juara yang kian menipis. Mereka gagal menang dalam dua laga terakhirnya dan kini sudah tertinggal 13 angka dari Liverpool yang berada di puncak klasemen. Man United kalah dari segi performa musim ini dibandingkan lawannya. Namun, mereka memiliki rekor kandang yang kuat melawan Arsenal, yakni menang tiga kali dari lima laga terakhir di Old Trafford. Arsenal, dengan Mikel Arteta, mengandalkan konsistensi Martin Odegaard dan Bukayo Saka. Sementara itu, calon terkuat juara, Liverpool, akan menjamu Southampton, Sabtu malam. Meski bukan “big match” dari segi rivalitas, laga ini penting karena Liverpool sedang berjuang kian mendekatkan diri pada juara dan Southampton sedang berjuang di zona degradasi. Liverpool unggul 2-0 di pertemuan sebelumnya musim ini. Mohamed Salah, yang sedang on fire musim ini, bisa jadi ancaman besar bagi pertahanan rapuh Southampton. Laga ini berpotensi jadi pesta gol jika Liverpool mampu menampilkan performa terbaiknya.

Laga lainnya pekan ini antara lain Chelsea vs Leicester City, Tottenham Hotspur vs Bournemouth, dan West Ham vs Newcastle United.

Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-28

(Live Vidio)



Sabtu, 8 Maret 2025

19:30 Nottingham Forest vs Manchester City

22:00 Brighton & Hove Albion vs Fulham

22:00 Crystal Palace vs Ipswich Town

22:00 Liverpool vs Southampton.