Jadwal Manchester United vs Manchester City: Ruben Amorim Sebut Timnya Punya Masalah Lebih Besar dari The Citizens

Saat ini, Manchester United berada di posisi 13 klasemen sementara dengan 37 poin dari 30 pertandingan, sementara City ada di posisi kelima dengan 51 poin dari 30 pertandingan.

Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-31

Sabtu, 5 April 2025

Everton vs Arsenal (18.30 WIB)

Ipswich Town vs Wolves (21.00 WIB)

Crystal Palace vs Brighton (21.00 WIB)

West Ham vs Bournemouth (21.00WIB)

Aston Villa vs Nottingham Forest (23.30 WIB).