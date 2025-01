Jadwal Persib Bandung: Gian Zola Janjikan Performa Lebih Baik

Persib saat ini menempati posisi ke-11 klasemen. Sedangkan Madura United, yang akan jadi lawan Maung Bandung, di posisi keempat.



• Jadwal lengkap Persib Bandung berikutnya:

19 Oktober: Persib Bandung vs Madura United (18.30 WIB, tvOne)

22 Oktober: Persela Lamongan vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.

16 September: Borneo FC vs Persib Bandung (ditunda).