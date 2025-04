Jadwal Persib Bandung: Jamu Persegres, Essien Absen

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung harus kehilangan salah satu pemain bintangnya saat menjalani jadwal Liga 1 berikutnya. Mereka tak bisa memainkan Michael Essien saat menjamu Persegres Gresik United di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, 20 Agustus.



Essien harus absen lantaran akumulasi kartu kuning. Mantan pemain Chelsea ini kembali mendapat kartu kartu kuning saat tandang ke markas Arema FC, karena melakukan protes keras terhadap wasit.



Itu ni merupakan kartu kuning ketiga buat pemain Ghana ini. Sebelumnya, kartu kuning pertama didapat saat menghadapi Persiba Balikpapan, kemudian lawan Persela Lamongan.



Sebelumnya, Essien sempat absen saat Persib menghadapi Bali United pada pakan kedelapan di Stadion I Wayan Kapten Dipta, Gianyar, 31 Mei lalu. Saat itu ia tak bermain karena gagal jadi pilihan utama. Sepanjang laga, ia hanya duduk di bangku cadangan.



Selain Essien, sebelumnya Persib juga bergiliran ditinggal beberapa pemainnya, termasuk Vladimir Vujovic, Achmad Jufriyanto, Raphael Maitimo dan Dedi Kusnandar.



Persib saat ini terus bersiap untuk menghadapi pertandingan melawan Gresik. Pelatih sementara Harrie Setyawan bertekad menjaga catatan apik timnya yang tak pernah kalah dalam dua laga putaran kedua.



Persib Bandung kini menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 25 dari 19 laga. Gresik United berada di urutan terakhir klasemen (18) dengan nilai 7.



Jadwal sisa Persib Bandung di putaran kedua:

20 Agustus: Persib Bandung Vs Gresik United

28 Agustus: Persipura Jayapura Vs Persib Bandung

4 September: Sriwijaya FC Vs Persib Bandung

9 September: Persib Bandung Vs Semen Padang

16 September: Borneo FC Vs Persib Bandung

21 September: Persib Bandung Vs Bali United

24 September: Persib Bandung Vs Bhayangkara FC

1 Oktober: Persiba Balikpapan Vs Persib Bandung

9 Oktober: Persib Bandung Vs Barito Putera

15 Oktober: PSM Makassar Vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung Vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan Vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung Vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta Vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.



Hasil lengkap Persib Bandung musim ini:

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC.

Bali United 1-0 Persib.

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib.

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib.



Klasemen Persib Bandung:







PERSIB | NS