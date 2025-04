Jadwal Persib Bandung: Pertandingan Melawan Borneo FC Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Persib Bandung di kandang Borneo FC dalam lanjutan Liga 1 ditunda. Laga yang seharusnya dilaksanakan pada Sabtu 16 September akan dijadwal ulang.



Penundaan ini diputuskan melalui surat PT Liga Indonesia Baru (LIB) Nomor 299/LIB/IX/2017. Penundaan dilakukan terkait keputusan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI yang menghukum panitia pertandingan Borneo FC akibat ulah salah satu ofisialnya yang melakukan protes berlebihan pada wasit saat menjamu Bali United.



Penundaan itu sempat mengejutkan para pemain. Rencananya pada Kamis pagi, para pemain sudah bersiap-siap bertolak ke Samarinda dan sudah berkumpul di Mes Persib, Jalan Ahmad Yani.



Asisten pelatih Persib, Herrie Setyawan, kecewa degan penundaan itu. Ia menilai timnya dirugikan.



Untuk menjaga ritme dan kebugaran timnya, jajaran pelatih Persib memutuskan untuk menggelar uji tanding melawan tim lokal di Bandung.



Herrie berharap para pemain tetap siap menghadapi laga berikutnya, terutama dua laga kandang. "Sekarang kita akan berkonsentrasi pada pertandingan lawan Bali United dan Bhayangkara FC," kata dia.



Kini Persib menempati posisi ke-10 klasemen dengan nilai 33 dari 23 laga.



Berikut ini jadwal Persib Bandung berikutnya di putaran kedua Liga 1:

16 September: Borneo FC vs Persib Bandung (ditunda)

21 September: Persib Bandung vs Bali United

24 September: Persib Bandung vs Bhayangkara FC

1 Oktober: Persiba Balikpapan vs Persib Bandung

9 Oktober: Persib Bandung vs Barito Putera

15 Oktober: PSM Makassar vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.



Hasil lengkap Persib Bandung musim ini (8 kali menang, 9 kali seri, 6 kali kalah):

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC

Bali United 1-0 Persib

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib

Persib 6-0 Persegres Gresik United

Persipura Jayapura 0-0 Persib Bandung

Sriwijaya FC 1-4 Persib Bandung.

Persib 2-2 Semen Padang FC.



Klasemen Persib Bandung:







PERSIB | NS