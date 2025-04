Jadwal Persib Bandung: Siap Atasi Dua Tekanan Vs Barito Putera

Jadwal lengkap Persib Bandung berikutnya:

9 Oktober: Persib Bandung vs Barito Putera (pukul 15.00 WIB)

15 Oktober: PSM Makassar vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.

16 September: Borneo FC vs Persib Bandung (ditunda).



• Hasil lengkap Persib Bandung musim ini (8 kali menang, 12 kali seri, 6 kali kalah):

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC

Bali United 1-0 Persib

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib

Persib 6-0 Persegres Gresik United

Persipura Jayapura 0-0 Persib Bandung

Sriwijaya FC 1-4 Persib Bandung.

Persib 2-2 Semen Padang FC

Persib 0-0 Bali United

Persib 1-1 Bhayangkara FC

Persiba 2-2 Persib.



• Klasemen Persib Bandung di Liga 1:

No Tim Main Gol Poin 1 Bhayangkara 27 17 56 2 Bali United 27 28 52 3 Madura United 27 18 51 4 PSM 26 17 49 5 Persipura 27 18 47 6 Persija 27 16 46 7 Arema 27 3 41 8 Barito Putera 27 1 41 9 Mitra Kukar 27 -13 37 10 Persib 26 9 36 11 Borneo 26 4 36 12 Persela 27 -1 33 13 Sriwijaya 27 -8 31 14 PS TNI 27 -15 29 15 Semen Padang 26 -11 28 16 Perseru Serui 27 -13 25 17 Persiba Balikpapan 27 -18 20 18 Gresik United 27 -52 10



LIGA INDONESIA | PERSIB