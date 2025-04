Jadwal Persib dan Klasemen: Perkembangan Ezechiel Menggembirakan

TEMPO.CO, Jakarta - Ezechiel N'Douassel dinilai akan jadi bekal berharga bagi Persib Bandung dalam menjalani jadwal berikutnya. Kondisi kebugaran pemain timnas Chad itu kian membaik dan diharapkan segera mampu menunjukkan ketajamannya.



"Seminggu ini perkembangannya bagus. Main di Malang juga membantu percepatan proses adaptasi. Kemauannya juga bagus. Mudah-mudahan tambah baik kondisinya," kata pelatih fisik Persib, Yaya Sunarya, Selasa.



Kondisinya yang bagus tergambar dalam sesi latihan di Lapangan Lodaya, Selasa 15 Agustus 2017 sore. N'Douassel mampu melahap semua menu latihan yang diberikan tim pelatih.



Menurut Yaya, penampilan debutnya di kandang Arema FC, pada pekan lalu, juga membantu peningkatan kondisi fisiknya. "Ia juga punya kemauan keras untuk meningkatkan kebugaran," kata dia.



Yaya melihat, dari sisi komunikasi Ezechiel pun tidak ada kendala. Kendati minim penguasaan Bahasa Inggris dan lebih fasih bahasa Prancis, Ezechiel bisa memahami apa yang diinstruksikan pelatih. "Tidak ada masalah, dia memahami apa yang kita instruksikan," ucapnya.



Persib mengharapkan ketajaman Ezechiel saat berlaga di kandang Persegres Gresik United, pada 20 Agustus 2017. Persib Bandung kini menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 25 dari 19 laga. Gresik United berada di urutan terakhir klasemen (18) dengan nilai 7.



Jadwal sisa Persib Bandung di putaran kedua:

20 Agustus: Persib Bandung Vs Persegres Gresik United (18.30 WIB)

28 Agustus: Persipura Jayapura Vs Persib Bandung

4 September: Sriwijaya FC Vs Persib Bandung

9 September: Persib Bandung Vs Semen Padang

16 September: Borneo FC Vs Persib Bandung

21 September: Persib Bandung Vs Bali United

24 September: Persib Bandung Vs Bhayangkara FC

1 Oktober: Persiba Balikpapan Vs Persib Bandung

9 Oktober: Persib Bandung Vs Barito Putera

15 Oktober: PSM Makassar Vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung Vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan Vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung Vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta Vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.



Hasil lengkap Persib Bandung musim ini:

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC.

Bali United 1-0 Persib.

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib.

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib.



Klasemen Persib Bandung:









PERSIB | NS