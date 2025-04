Jadwal Persib: Laga Vs Sriwijaya Diundur, Peluang untuk Berbenah

TEMPO.CO, Jakarta - Para pemain Persib Bandung bisa sedikit leluasa mempersiapkan diri untuk menghadapi jadwal berikutnya. Laga melawan Sriwijaya FC, yang harusnya berlangsung 16 Agustus diundur karena tak mendapat izin kepolisian terkait peringatan 17 Agustus.



Persib pun baru akan menjalani berikutnya pada 20 Agustus dengan menjamu Gresik United. Karena itu, sesuai meraih hasil seri 0-0 di kandang Arema FC, Persib libur selama dua hari.



Persib dijadwalkan akan kembali berkumpul dan berlatih Selasa sore, 15 Agustus. "Hari ini kita masih libur, kita jadwalkan kembali latihan besok," kata caretaker pelatih Persib, Herrie Setyawan, Senin, 14 Agustus 2017.



Sisa waktu sekitar satu pekan membuat tim punya banyak waktu berbenah, termasuk memulihkan kondisi fisik dan mental yang terkuras usai sukses meraih satu poin di markas Arema FC.



Liburan pun dimanfaatkan berbagai kegiatan oleh para pemain dan rata-rata berkumpul bersama keluarga.



Persib saat ini menempati posisi ke-13 klasemen dengan nilai 25 dari 19 laga. Gresik United berada di urutan terakhir klasemen (18) dengan nilai 7.



Jadwal sisa Persib Bandung di putaran kedua:

20 Agustus: Persib Bandung Vs Gresik United

28 Agustus: Persipura Jayapura Vs Persib Bandung

4 September: Sriwijaya FC Vs Persib Bandung

9 September: Persib Bandung Vs Semen Padang

16 September: Borneo FC Vs Persib Bandung

21 September: Persib Bandung Vs Bali United

24 September: Persib Bandung Vs Bhayangkara FC

1 Oktober: Persiba Balikpapan Vs Persib Bandung

9 Oktober: Persib Bandung Vs Barito Putera

15 Oktober: PSM Makassar Vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung Vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan Vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung Vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta Vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.



Hasil lengkap Persib Bandung musim ini:

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC.

Bali United 1-0 Persib.

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib.

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib.



PERSIB | NS