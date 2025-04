Jadwal Persib: Pelatih Beri Catatan Perbaikan bagi Febri Hariyadi

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung akan kembali berlaga dalam lanjutan Liga 1 dengan menjamu Bhayangkara FC pada Ahad, 24 September 2017. Pelatih Persib Bandung, Emral Abus, punya catatan untuk salah satu pemainnya menjelang laga itu.



Pemain yang ia soroti itu adalah winger muda Febri Hariyadi. Emral memberikan evaluasinya untuk pemain timnas U-22 itu seusai Persib ditahan Bali United Kamis lalu.



Emral menilai Febri tampil lumayan di laga tersebut. "Kita melihat Febri cukup bagus. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki," kata dia.



Satu hal yang perlu diasah lagi oleh Febri, menurut Emral, adalah soal pengaturan waktu. "Soal kapan harus membawa bola dan kapan memberi umpan," kata pelatih asal Sumatera Barat itu.



Namun, lanjut Emral, permainan pemain bernomor punggung 13 ini bukan berarti buruk. Dia mendapat pengawal ketat dari Ricky Fajrin dan pemain belakang lainnya. "Widodo (pelatih Bali United) cukup pintar mematikan pergerakan Febri. Dia mengawal ketat Febri juga," kata dia.



Febri sejauh ini sudah menyumbang dua gol buat Persib. Ia juga sudah memberikan empat assist.



Persib sendiri saat ini berada di posisi kesembilan klasemen dengan nilai 34 dari 24 laga.



Jadwal Persib berikutnya:

24 September: Persib Bandung vs Bhayangkara FC (pukul 15.00 WIB)

1 Oktober: Persiba Balikpapan vs Persib Bandung

9 Oktober: Persib Bandung vs Barito Putera

15 Oktober: PSM Makassar vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.

16 September: Borneo FC vs Persib Bandung (ditunda)



Hasil lengkap Persib Bandung musim ini (8 kali menang, 10 kali seri, 6 kali kalah):

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC

Bali United 1-0 Persib

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib

Persib 6-0 Persegres Gresik United

Persipura Jayapura 0-0 Persib Bandung

Sriwijaya FC 1-4 Persib Bandung.

Persib 2-2 Semen Padang FC

Persib 0-0 Bali United.



Klasemen Persib Bandung di Liga 1:







PERSIB | NS