Jadwal Persib: Pelatih Minta Pemain Tak Leha-leha Vs Persegres

TEMPO.CO, Bandung - Pelatih sementara Persib, Herrie Setiawan mengingatkan timnya tidak meremehkan Persegres Gresik United di laga pekan ke-20 Liga 1, Minggu, 20 Agustus 2017. Herri alias Jose berharap Persib belajar dari hasil laga kontra Persiba Balikpapan di putaran pertama Liga 1.



"Saya minta semua fokus dan jangan anggap enteng lawan. Tidak boleh lagi terulang seperti saat lawan Persiba. Lawan yang kata orang mudah, belum tentu, pasti mereka punya motivasi lebih," ujar Herrie, Jumat, 18 Agustus 2017.



Di laga pekan ke-10 saat itu, Persib hanya meraih kemenangan dengan skor tipis, 1-0. Satu-satunya gol Persib dicetak Raphael Maitimo di menit ke-89. Saat itu dari 10 usaha, hanya empat tembakan yang mengarah ke gawang Persiba dan satu yang menjadi gol. Ini menjadi pukulan bagi Persib karena lebih diunggulkan dari Persiba yang berada di zona degradasi



Di pertemuan pertama pekan ke-4 Liga 1, Persib menang 1-0 atas Gresik United. Dari statistik pertandingan saat itu, Gresik United lebih superior karena mampu melesakkan 9 tendangan ke arah gawang dari 19 kesempatan sedangkan Persib hanya mampu menembakkan tiga tendangan ke arah gawang dari 9 percobaan.



Lagi-lagi Persib mencetak gol menjelang akhir laga di menit ke-90 melalui Billy Panji Keraf. "Saya terus ingatkan pemain jangan anggap enteng lawan. Pemain harus konsentrasi dan fokus juga kerja keras. Tidak boleh kita leha-leha lawan siapapun," kata Jose.



Persib saat ini bertengger di peringkat ke-12 dengan raihan 25 poin sedangkan Persegres Gresik United di posisi juru kunci dengan nilai 7. Dari lima laga terakhir setelah ditinggalkan Djadjang Nurdjaman, Persib baru meraih sekali menang, dua kali seri, dan dua kali kalah.

Jadwal sisa Persib Bandung di putaran kedua:



20 Agustus: Persib Bandung Vs Persegres Gresik United (18.30 WIB)

28 Agustus: Persipura Jayapura Vs Persib Bandung

4 September: Sriwijaya FC Vs Persib Bandung

9 September: Persib Bandung Vs Semen Padang

16 September: Borneo FC Vs Persib Bandung

21 September: Persib Bandung Vs Bali United

24 September: Persib Bandung Vs Bhayangkara FC

1 Oktober: Persiba Balikpapan Vs Persib Bandung

9 Oktober: Persib Bandung Vs Barito Putera

15 Oktober: PSM Makassar Vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung Vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan Vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung Vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta Vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.



Hasil lengkap Persib Bandung musim ini:

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC.

Bali United 1-0 Persib.

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib.

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib.



Klasemen Persib Bandung:





