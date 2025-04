Jadwal Persib: Siap Tempur Hadapi Perseru di Akhir Putaran 1

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung akan menjalani jadwal terakhirnya di putaran pertama Liga 1 dengan berlaga di kandang Perseru Serui, Stadion Marora, Sabtu, 29 Juli 2017.



Pelatih sementara Persib, Herrie Setyawan, menyatakan timnya sudah menjalani persiapan memadai untuk laga melawan tim asal Papau itu. "Pemain dalam kondisi siap," kata dia, Selasa.



Michael Essien, yang sempat berlatih terpisah pada Senin, Selasa pagi sudah kembali bergabung dengan rekan setimnya. Gelandang Maung Bandung asal Ghana ini terlihat lebih baik dari sebelumnya dan mampu menyelesaikan semua menu latihan yang diberikan.



Tak ada kendala yang terlihat pada persiapan menghadapi laga kontra Perseru. "Sudah tidak apa-apa. Sudah bugar kembali," kata Herrie Setyawan.



Persib saat ini menempati posisi ke-14 klasemen dengan nilai 21, unggul 10 angka dari Perseru yang menempati urutan ke-16.



Jadwal Persib dan tim lainnya di pekan ke-17:



Jumat, 28 Juli 2017

15:00 Persela lamongan vs Barito Putera (tvOne)

18:30 Mitra Kukar vs Persiba Balikpapan (tvOne)



Sabtu, 29 Juli 2017

15:00 Madura United vs PSM Makassar (tvOne)

15:00 Perseru Serui vs Persib Bandung

18:30 Persija Jakarta vs Bhayangkara FC (tvOne)



Minggu, 30 Juli 2017

15:00 Sriwijaya FC vs Persipura Jayapura (tvOne)

18:30 Arema FC vs Borneo FC (tvOne)

18:30 PS TNI vs Semen Padang FC



Senin, 31 Juli 2017

18:30 Gresik United vs Bali United (tvOne)



Rabu, 2 Agustus 2017

18:30 Sriwijaya FC vs Perseru Serui.



Klasemen Persib di Liga 1







PERSIB | NS