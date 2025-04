Jadwal Persib Vs Bali United: Essien dan Tony Sucipto Absen

TEMPO.CO, Jakarta - Persib Bandung tidak bisa memainkan Michael Essien dan Tony Sucipto saat menjamu Bali United pada lanjutan Liga 1 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis sore, 21 September 2017.



Kepastian itu disampaikan operator Liga 1, PT Liga Indonesia Baru (LIB), melalui surat nomor 151/NLB-Liga 1/IX/2017 pada 19 September 2017 lalu. Keduanya tak boleh tampil karena terkena akumulasi kartu.



Tony mendapatkan kartu kuning pada saat menghadapi Arema FC, PSM Makassar dan Semen Padang. Sementara Essien sudah mengantongi lima kartu kuning. Kartu kuning kelima didapatkannya saat menjamu Semen Padang.



Sebelumnya, kartu kuning sudah didapatkan Essien saat menghadapi, Persiba Balikpapan, Persela Lamongan, Arema FC dan Sriwijaya FC. Ini merupakan hukuman akumulasi kartu kuning kedua kedua untuknya, setelah absen saat menjamu Persegres Gresik United.



Jadwal Persib vs Bali United sendiri akan digelar pada pukul 15.00 WIB, bukannya 18.30 seperti di jadwal lama. Hal itu terkait dengan rekomendasi Kepolisian Resor (Polres) Bandung agar pertandingan digelar sore hari. Pertandingan akan disiarkan secara langsung oleh tvOne.



Persib Bandung saat ini berada di posisi ke-10 klasemen dengan nilai 33 dari 23 laga. Sedangkan Bali United di posisi kedua dengan nilai 48.



Berikut ini jadwal Persib Bandung berikutnya di putaran kedua Liga 1:

16 September: Borneo FC vs Persib Bandung (ditunda)

21 September: Persib Bandung vs Bali United (pukul 15.00 WIB, disiarkan tvOne)

24 September: Persib Bandung vs Bhayangkara FC

1 Oktober: Persiba Balikpapan vs Persib Bandung

9 Oktober: Persib Bandung vs Barito Putera

15 Oktober: PSM Makassar vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.



Hasil lengkap Persib Bandung musim ini (8 kali menang, 9 kali seri, 6 kali kalah):

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC

Bali United 1-0 Persib

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib

Persib 6-0 Persegres Gresik United

Persipura Jayapura 0-0 Persib Bandung

Sriwijaya FC 1-4 Persib Bandung.

Persib 2-2 Semen Padang FC.



PERSIB | NS