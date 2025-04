Jadwal Persib: Waspadai Ketajaman Bali United yang Luar Biasa

TEMPO.CO, Jakarta - Tantangan berat bakal dihadapi Persib Bandung saat menjamu Bali United dalam lanjutan Liga 1 di stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, 21 September 2017.



Asisten pelatih Persib Herrie Setyawan mengatakan siap mempertahankan trend positif saat anak asuhnya berlaga di kandang. Motivasi berlipat untuk bisa menekuk Irfan Bachdim dan kawan-kawan memang wajib diusung skuad berjulukan Maung Bandung.



"Ya ini tugas berat buat semuanya, mulai dari pelatih, pemain dan semuanya, mudah-mudahan aura tetap kita jaga," ujar Herrie di wisma Persib, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Senin, 18 September 2017.



Menurut Herrie, Serdadu Tridatu--julukan Bali-- memang tengah dalam performa terbaiknya. Hasil positif terus ditunjukan skuad asuhan Widodo C. Putro memasuki putaran kedua Liga 1 2017.



"Kita lihat progress-nya mereka yang perlu diantisipasi, kalau resepnya ya mereka yang tahu sendiri, tapi kalau saya melihat memang progress sekali dari putaran pertama ke kedua sampai dia banyak cetak gol," kata dia.



Bali United kini menempati posisi kedua klasemen sementara Liga 1. Sylvano Comvalius dan kawan-kawan hanya terpaut satu poin saja dari pemuncak klasemen sementara Bhayangkara dengan torehan 49 poin.



Urusan membobol gawang lawan pun, Serdadu Tridatu memang yang paling banyak dibanding klub lain. Bali United mampu menyarangkan si kulit bundar ke jala musuh sebanyak 54 kali, dan ujumg tombaknya Sylvano Comvalius memuncaki daftar pencetak gol terbanyak sementara dengan torehan 26 gol.



Persib sendiri kini berada di urutan ke-10 dengan nilai 33 dari 23 laga.



Berikut ini jadwal Persib Bandung berikutnya di putaran kedua Liga 1:

16 September: Borneo FC vs Persib Bandung (ditunda)

21 September: Persib Bandung vs Bali United (pukul 15.00 WIB, disiarkan tvOne)

24 September: Persib Bandung vs Bhayangkara FC

1 Oktober: Persiba Balikpapan vs Persib Bandung

9 Oktober: Persib Bandung vs Barito Putera

15 Oktober: PSM Makassar vs Persib Bandung

19 Oktober: Persib Bandung vs Madura United

22 Oktober: Persela Lamongan vs Persib Bandung

27 Oktober: Persib Bandung vs Mitra Kukar

3 November: Persija Jakarta vs Persib Bandung

11 November: Persib Bandung Vs Perseru Serui.



Hasil lengkap Persib Bandung musim ini (8 kali menang, 9 kali seri, 6 kali kalah):

Persib 0-0 Arema FC

PS TNI 2-2 Persib

Persib 2-0 Sriwijaya FC

Persegres 0-1 Persib

Persib 1-0 Persipura

Semen Padang 0-0 Persib

Persib 2-2 Borneo FC

Bali United 1-0 Persib

Bhayangkara FC 2-0 Persib

Persib 1-0 Persiba

Barito Putera 1-0 Persib

Persib 2-1 PSM Makassar

Madura United 3-1 Persib

Persib 1-1 Persela

Mitra Kukar 2-1 Persib

Persib 1-1 Persija

Perseru 2-1 Persib

Persib 3-1 PS TNI

Arema FC 0-0 Persib

Persib 6-0 Persegres Gresik United

Persipura Jayapura 0-0 Persib Bandung

Sriwijaya FC 1-4 Persib Bandung.

Persib 2-2 Semen Padang FC.



AMINUDDIN A.S.