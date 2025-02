Jadwal Proliga 2025: Babak Reguler Hanya Sisakan Satu Seri, Simak Klasemen dan Peta Persaingan Terkini

TEMPO.CO, Jakarta - Jadwal bola voli PLN Mobile Proliga 2025 akan memasuki seri terakhir babak reguler. Rangkaian pertandingan pekan ketiga putaran kedua itu akan berlangsung di Gedung PSCC, Palembang, akhir minggu ini.

Di bagian putri, beberapa tim masih akan bermain dua kali lagi. Sedangkan di bagian putra, mayoritas tim hanya menyisakan satu jadwal pertandingan.

Simak jadwal selengkapnya, yang akan disiarkan langsung Moji TV dan Vidio:

Jumat, 21 Februari 2025

14.00 WIB: Putri - Bandung bjb Tandamata vs Jakarta Electric PLN

16.30 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Popsivo Polwan

19.00 WIB: Putra - Surabaya Samator vs Palembang Bank Sumsel Babel.

Sabtu, 22 Februari 2025

14.00 WIB: Putri - Yogya Falcons vs Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia

16.30 WIB: Putri - Jakarta Pertamina Enduro vs Jakarta Electric PLN

19.00 WIB: Putra - Jakarta LavAni Livin Transmedia vs Jakarta Bhayangkara Presisi.

Minggu, 23 Februari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Bandung bjb Tandamata

16.30 WIB: Putri - Yogya Falcons vs Jakarta Popsivo Polwan

19.00 WIB: Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Palembang Bank Sumsel Babel. Seperti Apa Peta Persaingan Menjelang Seri Terakhir? Di sektor putri, persaingan masih akan berlangsung seru. Sejauh ini baru Popsivo yang lolos ke final four. Tiga tiket lain masih diperebutkan Jakarta Livin Mandiri, Jakarta Electric PLN, Jakarta Pertamina Enduro, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, dan Bandung Bjb. Berbagai kemungkinan masih terjadi.

Di bagian putra, sudah ada tiga tim yang lolos ke final four. Mereka adalah Jakarta Lavani, Jakarta Bhayangkara, dan Surabaya Samator. Satu tiket lain diperebutkan Palembang Bank SumselBabel dan Jakarta Garuda. Klasemen Proliga 2025 Putri

1. Jakarta Popsivo: 10 kali main, 10 kali menang, 28 poin

2. Jakarta Livin Mandiri: 11 kali main, 6 kali menang, 18 poin

3. Jakarta Electric PLN: 10 kali main, 6 kali menang, 17 poin

4. Jakarta Pertamina: 10 kali main, 5 kali menang, 16 poin

5. Gresik Petrokimia: 11 kali main, 5 kali menang, 16 poin

6. Bandung BJB: 10 kali main,4 kali menang, 13 poin

7. Yogya Falcons: 10 kali main, 0 kali menang, 0 poin.

Putra