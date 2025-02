Jadwal Proliga 2025 Minggu 23 Februari: Hari Terakhir Babak Reguler, Perebutan 2 Tiket Final Four

Di sektor putri, Popsivo, Jakarta Electric PLN, dan Jakarta Pertamina sudah lolos ke final four. Satu tiket lain masih diperebutkan. Jakarta Livin Mandiri akan melawan Bandung Bjb hari ini. Bila menang mereka akan lolos ke final four. Bila Livin Mandiri kalah, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang akan melaju.

Di bagian putra, sudah ada tiga tim yang lolos ke final four. Mereka adalah Jakarta Lavani, Jakarta Bhayangkara, dan Surabaya Samator. Satu tiket lain diperebutkan Palembang Bank SumselBabel dan Jakarta Garuda. Keduanya akan berhadapan hari ini.

Di bagian putri, Jakarta Popsivo Polwan sudah memastikan diri menjadi juara putaran kedua. Mereka juga menjadi yang terbaik pada putaran pertama.

Jadwal Sisa Proliga 2025 yang Disiarkan Langsung Moji TV dan Vidio:

Minggu, 23 Februari 2025

14.00 WIB: Putri - Jakarta Livin Mandiri vs Bandung bjb Tandamata

16.30 WIB: Putri - Yogya Falcons vs Jakarta Popsivo Polwan

19.00 WIB: Putra - Jakarta Garuda Jaya vs Palembang Bank Sumsel Babel.

Klasemen Proliga 2025

Putri