Jadwal UFC 313 Minggu 9 Maret 2025: Alex Pereira vs Magomedov Ankalaev, Perebutan Gelar Juara Kelas Berat Ringan

TEMPO.CO , Jakarta - Jadwal UFC 313 akan hadir di T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, Minggu siang WIB, 9 Maret 2025. Panggung utamanya akan menampilkan pertarungan Alex Pereira vs Magomedov Ankalaev yang memperebutkan gelar juara kelas berat ringan.

Selain duel Pereira vs Ankalaev, jadwal UFC 313 akan diisi pertarungan Justin Gaethje vs. Rafael Fiziev di kelas ringan. Fiziev tampil sebagai pengganti Dan Hooker yang cedera.

Dalam partai tambahan ada duel Amanda Lemos vs Iasmin Lucindo (kelas jerami putri), Bobby "King" Green vs Mauricio Ruffy (kelas ringan) Jalin Turner vs Ignacio Bahamondes (kelas ringan).