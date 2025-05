TEMPO.CO, Jakarta - Jakarta Marathon diadakan pada Minggu pagi, 23 Oktober 2016. Gelaran olahraga ini akan membuat adanya penutupan beberapa jalur besar di Jakarta sejak pagi hingga siang hari.



"Acara ini akan dimulai pukul 04.30 WIB sampai dengan selesai. Pada acara yang sama sebelumnya, acara dilakukan sampai dengan pukul 13.00 WIB," kata Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar Budiyanto.



Gelaran ini akan membuka lomba berbagai etape, mulai dari 5 kilometer, 10 kilometer, 21 kilomter, dan 42 kilomter. Sejumlah gerbang tol yang akan ditutup dan beberapa diantaranya adalah Tol Dalam Kota yang akan ditutup buka dari pukul 04.30-13.00 WIB.



Menurut Budi, gerbang tol yang akan ditutup, yakni Tol Kuningan I, Tol Semanggi I, Tol Semanggi II, offrame (pinggiran) Semanggi, Tol Senayan, dan offrame (pinggiran) Cakra.



Sebanyak 158 petugas lalu lintas diturunkan. Mereka diperkuat dengan petugas rutin bersinergi yang dengan petugas internal dari panitia lomba.



Adapun rute yang akan dilalui para peserta lomba adalah,



Rute atau Etape 5 Km: Start Silang Monas Barat Daya - Jalan Budi Kemuliaan - Jalan Abdul Muis - putaran balik Jalan Majapahit - Medan Merdeka Barat - finish Silang Monas Barat Daya.



Rute atau Etape 10 Km: Start Silang Monas Barat Daya - Medan Merdeka Barat - Bunderan air mancur - Jalan Budi Kemuliaan - Jalan Abdul Muis - Jalan Majapahit - Jalan Gajah Mada - putar balik depan Lindeteves - Jalan Hayam Wuruk - Jalan Majapahit - Medan Merdeka Barat - finish Silang Monas Barat Daya.



Rute atau Etape 21 Km: Start Silang Monas Barat Daya - Bundaran air mancur - ke kiri Jalan Budi Kemuliaan -Jalan Abdul Muis - Jalan Majapahit – Harmoni - Jalan Gajah Mada - Jalan Pintu Besar Selatan - Jalan Pintu Besar Utara - ke kiri ke Jalan Bank - Jalan Malaka- ke kanan ke Jalan Malaka 2 -tiang bendera 5 - ke kanan tiang bendera - ke kanan Jalan Kali Besar Barat - ke kiri Jalan Kali Besar Timur 3 - ke kanan Jalan Kemukus - ke Jalan Ketumbar -Jalan Lada - Jalan Beos - Jalan Hayam Wuruk - ke kiri ke Jalan Juanda - ke Jalan Pos - ke kanan ke Jalan Gedung Kesenian - ke kanan Jalan Lapangan Banteng Utara - Jalan Katedral - Jalan Veteran - ke kiri Jalan Majapahit - ke Medan Merdeka Barat - Bundaran air mancur - Jalan MH Thamrin - putar balik depan Hotel Mandarin - Jalan MH Thamrin - Bundaran air mancur - Jalan Medan Merdeka Barat dan finish di Silang Monas Barat Daya.



Rute atau Etape 42 Km: Start Silang Monas Barat Daya - Bundaran air mancur - ke kiri Jalan Budi Kemuliaan -Jalan Abdul Muis - Jalan Majapahit – Harmoni - Jalan Gajah Mada - Jalan Pintu Besar Selatan - Jalan Pintu Besar Utara - ke kiri ke Jalan Bank - Jalan Malaka- ke kanan ke Jalan Malaka 2 - tiang bendera 5 - ke kanan tiang bendera - ke kanan Jalan Kali Besar Barat - ke kiri Jalan Kali Besar Timur 3 - ke kanan Jalan Kemukus - ke Jalan Ketumbar - Jalan Lada - Jalan Beos - Jalan Hayam Wuruk - ke kiri ke Jalan Juanda - ke Jalan Pos - ke kanan ke Jalan Gedung Kesenian - ke kanan Jalan Lapangan Banteng Utara - Jalan Katedral - Jalan Veteran - ke kiri Jalan Majapahit - ke Medan Merdeka Barat - Bundaran air mancur -Jalan Imam Bonjol - Jalan Hos Cokroaminoto - putar arah di putaran Menteng - kiri ke Rasuna Said - masuk TL Kuningan kanan - Jalan Gatot Subroto - Semanggi lurus - sekat dua kiri - Jalan Gerbang Pemuda - TL Lapangan Tembak putar arah - Jalan Gerbang Pemuda - Naik tanjakan farmasi - Jalan Gatot Subroto - TL Kuningan ke kiri - Jalan Rasuna Said - TL Hos Cokroaminoto ke kiri - Jalan Imam Bonjol - Bunderan HI ke kanan - Jalan MH Thamrin - Jalan Medan Merdeka Barat dan finish di Silang Monas Barat Daya.



EGI ADYATAMA