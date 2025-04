Jatim Bromo Juarai Turnamen Tenis Meja UT-Tempo Kategori Korporat

TEMPO.CO, Jakarta - PTM Jatim Bromo menjadi juara pertama kategori korporat/perusahaan Turnamen Tenis Meja Pelajar Nasional Piala Universitas Terbuka-Tempo 2017.



Pada babak final yang digelar di UT Convention Center, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, Ahad malam, 13 Agustus 2017, Jatim Bromo mengalahkan PTM So Good dengan skor 2-0.



Jatim Bromo yang pada babak sebelumnya menumbangkan Japfa Komfed Jakarta berhak memenangkan hadiah sebesar Rp 8 juta. Sementara So Good yang mengalahkan Xilo pada babak semi final meraih hadiah Rp 4 juta.



Meskipun kalah pada kategori korporat, So Good menempatkan wakilnya pada babak final kategori umum. Yon Mardiono dari So Good akan menghadapi David Jakob dari PTM K-18. Final kategori ini masih berlangsung hingga berita ini diturunkan.



HOTMA SIREGAR