Jelang Turnamen Voli Pantai Asia Pasifik, Atlet Uji Lapangan

TEMPO.CO, Palembang - Turnamen Voli Pantai Tingkat Asia Pasifik atau Asia Pasific Beach Volleyball The 5th South Sumatera Governor Cup 2016 digelar pada 20-23 April 2016. Sejumlah atlet voli pantai dari berbagai negara mulai melakukan uji lapangan di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, hari ini, 18 April 2016.



"Hari ini baik tim putra maupun putri mulai uji lapangan sekaligus latihan," ujar Koordinator Event, Nirmala Dewi.



Nirmala mengatakan event tersebut merupakan salah satu turnamen bergengsi tingkat internasional. Sejumlah atlet top dari negara Australia maupun Jepang ikut dalam turnamen ini.



Atlet dari Qatar, Australia, Indonesia, Jakarta, Jepang, Kazakhstan sudah tiba di Palembang, sejak Minggu, 17 April 2016. Sedangkan, atlet dari Hongkong, New Zealand, Vietnam, China Taipei, Thailand, dan Filipina, Maldives baru tiba hari ini.



Menjelang pertandingan, panitia terus melakukan perbaikan. Salah satunya, panitia sudah siapkan toilet portable empat unit. Semua atlet dan official serta referee menempati dua hotel berbintang. "Delapan court venue sudah diujicoba para atlet dari negara-negara peserta baik putri dan putra," kata Nirmala.



Ketua Harian KONI Sumsel, Nasrun Umar mengatakan, semua pihak baik jajaran kepanitiaan termasuk masyarakat, diharapkan berperan untuk menyukseskan event ini, mengingat turnamen ini juga dalam rangka sosialisasi road to Asian Games 2018 yang Provinsi Sumsel sebagai salah satu tuan rumah Asian Games 2018. "Sebelumnya kami sukses makanya yang kelima ini harus lebih baik dari sebelumnya," ujar Nasrun.



Ia menjelaskan, berdasarkan laporan yang diterimanya, persiapan menuju event sudah mencapai 90 persen, tinggal 10 persen hal-hal kecil yang bukan prinsip. Sebelumnya panitia sudah mengayak dan membersihkan pasir dari kotoran hewan dan ranting pohon. Ia menjamin, pada hari pelaksanaan nanti semua sudah siap digunakan dan berjalan seperti yang diharapkan.



PARLIZA HENDRAWAN