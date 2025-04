Jika Tekuk Thailand, Pintu Timnas Indonesia U-16 ke Final Terbuka

TEMPO.CO, Jakarta - Timnas Indonesia U-16 harus mengalahkan Thailand, jika ingin lolos dari kualifikasi Piala AFC U-16 2018. Indonesia dan Thailand akan bertanding di Stadion Rajamangala, Bangkok, Rabu 20 September 2017.



Kemenangan atas tuan rumah akan memperlebar kesempatan Indonesia untuk lolos ke babak final Piala AFC U-16 2018, yang akan digelar 20 September–7 Oktober 2018 di Malaysia. Posisi Indonesia saat ini sangat baik, karena memimpin klasemen Grup G.



Setelah Thailand, Indonesia akan menghadapi Laos di laga akhir pada 22 September mendatang. Di atas kertas Laos tidak seberat Thailand, meskipun tim ini juga mengalahkan Indonesia dalam Piala AFF U-15 pada Juli lalu di Chonburi, Thailand. Indonesia kalah 2-3 dari Laos kala itu.



Sebanyak 15 tim dari babak kualifikasi Piala AFC U-16 2018 berhak lolos ke babak final di Malaysia. Dari jumlah 15 tim itu, sebanyak 10 tim merupakan juara di masing-masing grup sedangkan 5 lagi diambil dari runner up terbaik. Satu tim yang berhak ikut tanpa kualifikasi adalah tuan rumah Malaysia.



Dalam Piala AFC U-16 2018 di Malaysia, 16 tim yang lolos akan dibagi dalam 4 grup. Juara dan runner up grup lolos ke perempat final, dan diadu untuk menentukan 4 tim yang berhak ke semi final.



“Saya mohon doa dan dukungan suporter Indonesia di tanah air maupun di Thailand. Semoga kami bisa mempersembahkan kemenangan saat melawan Thailand besok,” kata Fakhri Husaini, pelatih timnas Indonesia U-16.



Timnas Indonesia U-16 berpeluang menjadi salah satu runner up terbaik, berkat selisih gol yang besar usai kemenangan superior, 18-0 atas Kepulauan Mariana Utara dan 3-1 atas Timor Leste. Namun jika ingin langkah Garuda Muda aman, Thailand harus dikalahkan.



Klasemen Grup G Kualifikasi Piala AFC U-18 (19/9)

1. Indonesia 2 0 0 21-1 6

2. Thailand 1 0 0 10-0 3

3. Timor Leste 1 0 1 6-5 3

4. Laos 0 0 1 2-5 0

5. Mariana Utara 0 0 2 0-28 0



DON