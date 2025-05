TEMPO.CO, Jakarta - Jordan Spieth meraih sebuah musim mengesankan dengan memenangi Tour Championship. Hasil itu sekaligus mengantar dirinya kembali ke posisi puncak peringkat dunia dengan mengantongi jumlah total dari hadiah-hadiah yang dia dapat selama musim 2015.



Pegolf berusia 22 tahun asal Texas, yang lima kali menang pada musim ini termasuk turnamen Masters dan AS Terbuka, membukukan total 271 pukulan selama empat putaran, setelah pada putaran keempat (terakhir) dia mencatat 69 pukulan, dan memastikan memimpin empat putaran atas pegolf Swedia Henrik Srenson, pegolf Selandia Baru Danny Lee serta pegolf Inggris Justin Roose.



Dengan kemenangan itu -- dan Jason Day terpuruk di posisi ke-10 -- maka Spieth akan menjadi pegolf nomor satu dunia lagi.



"Ini tahun mengejutkan," kata Spieth.



"Saya tidak tahu bagaimana kami duduk dan selanjutnya berfikir bagaimana bisa memperbaiki it, tapi kami mencoba dan berhasil," kata Spieth.



Spieth juga memenangi turnamen Tur AS Valspar Championship dan John Derre Classic -- tapi juga mengakui bahwa dirinys sering tersingkir (miss cut) pada satu atau dua event seri playoff pertama yaitu turnamen empat elit Tur AS.



"Saya seperti gila, mempersiapkan Tour Championship seperti sedang bersiap untuk turnamen utama," katanya.



"Saya tidak memiliki permainan hebat playoff, tapi saya mendapat banyak pekan ini, dan mental serta permainan putting saya cukup membari andil bagi sukses ini," tambah Spieth.



Spieth sebelumnya sudah pernah menempati posisi nomor satu dunia setelah menggeser Rory McIlroy. Kini ia menjadi nomor satu dengan menggeser Jason Day yang minggu lalu naik jadi pegolf nomor satu.



