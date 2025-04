Jordan Thompson Gabung Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2025. Mengapa Disebut Pemain Hebat?

TEMPO.CO , Jakarta - Tim bola voli putri Jakarta Pertamina Enduro (JPE) resmi mendatangkan bintang voli dunia asal Amerika Serikat Jordan Thompson untuk memperkuat tim dalam lanjutan Final Four Proliga 2025 .

Sebelum berlabuh di Indonesia, Thompson telah memperkuat sejumlah klub elite Eropa seperti Fenerbahçe, Eczacba VitrA, Vero Volley Milano, dan VakfBank S.K. Pada 2025, ia meraih penghargaan sebagai MVP dan Opposite Attacker of The Year di kompetisi League One Volleyball (LOVB) di Amerika Serikat.