Juara All England 2017, Kevin Puji Dukungan Mahasiswa Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Kevin Sanjaya, yang bersama pasangannya Marcus Fernaldi Gideon menjuarai nomor ganda putra turnamen All England 2017, memuji dukungan para mahasiswa Indonesia di Birmingham yang luar biasa.



Kevin dan Marcus merebut gelar ganda putra All England 2017 setelah mengalahkan pasangan China Li Junhui dan Liu Yuchen dalam pertandingan final di Barclaycard Arena, Birmingham, Minggu waktu setempat.



"Dukungan fan luar biasa. Rasanya kami seperti bertanding di Indonesia," ujar Kevin usai acara pertandingan Minggu malam waktu Inggris.



Mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia di Inggris Raya (PPI UK) mendukung langsung perjuangan Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya. Total ada sekitar 150 mahasiswa Indonesia yang terus memberikan dukungan dan memberi semangat kepada Kevin/Marcus.



Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi PPI UK John Tampi, Senin, mengatakan supporter Indonesia mendapatkan apresiasi tersendiri dari penikmat bulutangkis di Inggris utamanya di Birmingham. "Ada diantara teman-teman mahasiswa yang diajak foto bareng usai laga semi final kemarin. Sepertinya banyak yang kagum dengan usaha keras teman-teman yang terus memberikan dukungan sepanjang laga."



Selain meneriakkan yel-yel khas supporter Indonesia seperti "Ayo Indonesia", mahasiswa juga mengenakan atribut merah dalam mendukung Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya.



Mahasiswa menyaksikan laga dan mendukung Marcus/Kevin tidak hanya dari Birmingham tapi juga dari kota-kota lain di Inggris Raya.



Aga, mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di University of Glasgow di kota Glasgow, Skotlandia, sengaja datang ke Birmingham untuk melihat langsung dan mendukung perjuangan Marcus/Kevin. "Saya datang menggunakan kereta dari Glasgow," kata dia. "Total perjalanan memakan waktu sekitar 3 jam dan harga tiket kereta dan nonton final All England lumayan mahal untuk kantong mahasiswa, tapi itu semua terbayar tuntas dengan melihat langsung perjuangan ganda putra Indonesia."



Ketua PPI UK Alanda Kariza mengatakan animo mahasiswa Indonesia terhadap kejuaraan bulutangkis All England Super Series amatlah tinggi. "Setiap tahunnya, melalui program kerja yang terencana dari divisi minat dan bakat, PPI UK selalu hadir dan mengakomodir keinginan mahasiswa dan warga negara Indonesia di Inggris Raya yang ingin menonton dan memberikan dukungan secara langsung di ajang tahunan All England," kata Alanda Kariza.



Tahun 2017 ini ada lebih dari 2000 mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di berbagai kota di Inggris Raya. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak dibanding tahun sebelumnya. Hampir 80 persen mahasiswa Indonesia mengenyam pendidikan pada level magister.



Selain mahasiswa Indonesia di Inggris ada juga masyarakat Indonesia yang datang dari Amerika Serikat dan Indonesia mendukung langsung perjuangan Marcus dan Kevin di arena tempat berlangsungnya partai puncak All England.



ANTARA