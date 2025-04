TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah memberikan bonus kepada juara ganda putra All England, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideo, sebesar setengah miliar rupiah. Kevin dan Marcus masing-masing mendapatkan bonus Rp 250 juta.



"Besarannya tidak sebesar bonus Olimpiade, ini sebagai apresiasi," ujar Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi saat menyambut kedatangan Marcus/Kevin di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa, 14 Maret 2017.



Imam mengatakan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Kevin/Marcus yang telah berhasil membuat bangga bangsa Indonesia atas prestasi yang diraih.



Dia juga sangat mengapresiasi Kevin/Marcus yang menolak diberikan bonus. "Tadi saya berbisik kepada mereka, mau bonus tidak, jawabannya tidak, ini luar biasa," katanya. Namun, kata Imam, bonus tetap diberikan kepada pemenang dan pelatih Kevin/Marcus.



Wakil Ketua Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Lutfi Hamid mengatakan usia Kevin/Marcus masih sangat muda. "Bisa menjadi kebanggaan Indonesia. Terus berlatih sekeras-kerasnya, jangan lupa diri, juara All England adalah awal untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi," kata Lutfi.



Marcus/Kevin secara gemilang menjuarai ganda putra All England 2017 setelah di babak final mengalahkan Li Junhui/Liu Chen dari Cina.



Dalam laga di Birmingham, Inggris, Minggu, 12 Maret 2017, Kevin/Marcus menang meyakinkan dua set langsung 21-19 21-14.



JONIANSYAH HARDJONO